El líder del PP asegura en Informativos Telecinco que llevará a su primera Conferencia de Presidentes la construcción de un millón de viviendas si gobierna

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

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Una de las propuestas más destacadas del Partido Popular en materia de vivienda para el 29N es la construcción de un millón de viviendas. El presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo sobre cómo se podrá materializar esa promesa.

El líder del PP ha recordado que entre los años 2005 y 2007, "en España se hacían aproximadamente 600.000 viviendas nuevas cada año, cuando no las necesitábamos, de ahí la burbuja inmobiliaria", explica.

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"Ahora lo que tenemos es una burbuja desinmobiliaria, las necesitamos, yo le diría a los ayuntamientos que esos remanentes que tienen para gastar los inviertan en vivienda pública o protegida", señala. "También me sentaré con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la primera conferencia de presidentes con un punto del orden del día: la construcción de un millón de viviendas", sostiene.

"Si bajamos el precio del suelo, porque es gratuito, bajará entre un 35 y un 40% el precio de la vivienda"

Feijóo explica que pondrá el suelo de la Sareb, actualmente Casa 47, a disposición para la construcción. "Si bajamos el precio del suelo, porque es gratuito, bajará entre un 35 y un 40% el precio de la vivienda. Eso serán viviendas públicas a precio tasado o vivienda en alquiler con opción de compra", subraya el candidato popular.

"El problema es que no hay vivienda y como no hay vivienda sube la demanda de una forma discriminada", destaca Núñez Feijóo. Preguntado por si estaría dispuesto a asumir el riesgo de la no regulación y las consecuencias que tuvo en 2008 en impacto medioambiental y los casos de corrupción, el líder del PP señala que "el PSOE se lucró la burbuja inmobiliaria cuando gobernó entre 2008 a 2011".

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"El impuesto de transmisiones y el impuesto de IVA recaudó de una forma extraordinaria. No controló las cajas, no controló la inspección del Banco de España, la solvencia de las entidades de crédito y las cajas quebraron y tuvo que venir un partido que aún encima se nos criticó por ello para garantizar el depósito de la gente", dice en referencia al rescate a los bancos.

"Estos señores miraron para otro lado con la burbuja inmobiliaria, en este momento la banca española está saneada, los balances de la banca española se comparan con ventaja con cualquier otro país de la Unión Europea. Yo me sentaré con los bancos para establecer una línea de crédito para el consumidor para hacer vivienda y si es necesario, me reuniría con el Banco Central Europeo", añade. Y lanza un mensaje tranquilizador. "No hay riesgo por construir un millón de viviendas, vamos a modificar las leyes: la ley del suelo, la ley de propiedad horizontal y una ley antiokupación", concluye.