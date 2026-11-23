Extremadura elige el 29 de noviembre nueve diputados: cinco en Badajoz y cuatro en Cáceres

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En julio de 2023, Vox logró el 13,66% de los votos en Badajoz y el 13,60% en Cáceres, apenas seis centésimas de diferencia. En la primera obtuvo un diputado. En la segunda, ninguno. La explicación no está en los votantes, sino en el número de escaños que reparte cada provincia: cinco en Badajoz y cuatro en Cáceres. Ese diputado de más cambia por completo lo que necesita un tercer partido para entrar en el reparto.

9 escaños, los mismos que en 2023

El decreto de convocatoria aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre asigna a Badajoz 5 diputados y a Cáceres 4. Son los mismos de 2023, porque en todo el país solo cambian dos circunscripciones, Cádiz y Madrid.

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El reparto sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y después los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. En una comunidad poco poblada y con dos provincias muy extensas, el resultado son dos circunscripciones pequeñas en las que, en la práctica, solo dos o tres partidos tienen opciones reales de escaño.

Lo que cuesta cada diputado

A 1 de enero de 2026, Extremadura tenía 887.005 electores. De ellos, 856.239 residían en la comunidad y 30.766 en el extranjero. Badajoz reunía 549.099, el 61,9% del total, y Cáceres 337.906.

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Si se reparten esos censos entre los escaños, en Badajoz toca un diputado por cada 110.000 electores, más o menos, y en Cáceres por cada 84.500. Un voto cacereño pesa algo más que uno pacense. Aun así, en Cáceres un tercer partido lo tiene más difícil para entrar en el reparto, porque solo se eligen cuatro diputados.

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Cómo votaron en 2023

En el conjunto de Extremadura, el PSOE fue el partido más votado en 2023, con 243.956 votos y el 39,38%. El PP lo siguió de cerca, con 236.936 votos y el 38,25%. Los dos sacaron cuatro diputados. Vox logró uno, con el 13,75%. Sumar, con el 6,90%, se quedó fuera.

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En Badajoz, el PSOE ganó 2 escaños con 152.922 votos y el 39,20%. El PP sacó otros 2 con 147.685 votos y el 37,86%, unos 5.200 menos. El quinto diputado fue para Vox, con el 13,66%. Votó el 73,65% del censo. En Cáceres, la distancia fue aún menor. El PSOE obtuvo 2 escaños con 91.034 votos y el 38,85%, y el PP otros 2 con 89.251 votos y el 38,09%. Los separaron menos de 1.800 votos. Vox se quedó sin diputado pese a su 13,60%, y la participación fue del 73,79%.

Las autonómicas del 21 de diciembre de 2025 cambiaron el mapa extremeño. El PP de María Guardiola ganó 29 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, fijada en 33. El PSOE “se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023”. Vox subió a 11 y Unidas por Extremadura logró 7. El secretario general socialista, Miguel Ángel Gallardo, dimitió tras los “malos resultados electorales”. Desde entonces, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, preside la gestora que dirige el partido en la región.

Los cabezas de lista del 29N

Los socialistas renuevan sus carteles. En Badajoz encabeza la lista Yolanda García Seco, exdelegada del Gobierno en Extremadura. En Cáceres, Irene Pozas García, exsecretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia. El PP presenta a Teresa Tortonda Gordillo en Badajoz y a Cristina Teniente en Cáceres. Vox ha elegido a Ignacio Hoces Íñiguez en Badajoz y a Marcela Reija en Cáceres.

En Cáceres, con cuatro escaños, el último diputado depende de pocos votos y puede cambiar de manos entre los dos grandes partidos o abrir la puerta a un tercero.