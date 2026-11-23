En la encuestas del CIS el PSOE supera al PP con una abrumadora mayoría de casi nueve puntos, que no reflejan el resto de los sondeos

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A menos de una semana de las elecciones, el PP sigue a la cabeza en todas las encuestas: en algunas con más distancia que en otras y en casi todas, Vox cae, aunque seguiría duplicando los electores alcanzados hace cuatro años. El CIS es la única de las encuestas que pone en primer lugar al PSOE. En el último día en que se pueden publicar las encuestas estos son los resultados de cada una.

El CIS da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4 % y lo sitúa a 9,7 puntos del PP, al que otorga una estimación voto del 24,7 %. El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6% de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7 %.

Una vez más la distancia entre el CIS y el resto de encuestadoras privadas es sideral. En esta del CIS el PSOE marca una distancia sobre el PP de casi 10 puntos, pero es bastante diferente de los números de las encuestas privadas. Estas últimas sí recogen un cierto repunte del Partido Socialista, pero siguen dando a los populares como los ganadores de las próximas elecciones el 29N.

La encuesta de este lunes de NC Report para La Razón da al PP el 31,9 % y entre 130 y 133 escaños; en segundo lugar al PSOE el 27,2 % (108-111), a Vox el 19 % (64-66) y a Frente Amplio el 5,6 % (8-9). Según este estudio, los socialistas mejorarían 1,1 % su estimación de voto respecto al que publicó hace una semana, día 16.

El Español también publica una encuesta de Sociométrica que concede al PP 134 escaños y le da una ventaja de 3 puntos sobre el PSOE que lograría 114 escaños; a Vox 63 y a Frente Amplio 4. En lo que todas las encuestas coinciden es en que Vox ha ido de más a menos en esta campaña, pero aún así seguiría teniendo un buen resultado por encima de los 60 escaños.

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En cambio, los de Frente Amplio permanecen estáticos en todos los sondeos y no han conseguido despegar, lo que coloca la mayoría de derechas unos 15 escaños por encima de la mayoría absoluta.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves, el PSOE ha reducido la distancia con el PP. El sondeo de 40dB ha reducido la distancia a 9 décimas; Sigma Dos a 3,4; GAD3 a 2,7; NC Report a 4,7 e Ipsos a 0,5.