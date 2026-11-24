Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de fallar a las mujeres y anuncia medidas contra la violencia sexual y para conciliar

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Alberto Núñez Feijóo ha acusado este martes 24 de noviembre a Pedro Sánchez de haber "fallado" a las mujeres y ha denunciado la "hipocresía" del Gobierno en materia de feminismo durante un mitin del Partido Popular celebrado en Alicante, en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El líder popular ha centrado buena parte de su intervención en la protección de las mujeres, ha criticado la gestión del Ejecutivo en esta materia y ha anunciado nuevas medidas si llega a la Moncloa.

"Ellos han convertido a las mujeres en eslogan. Yo me pongo al servicio de las mujeres. Cada día, con respeto y con hechos", ha afirmado Feijóo durante el acto, en el que también ha pedido el voto para que las mujeres "se sientan seguras cuando salen a la calle". Así lo ha contado Sofía Muñoz, periodista de 'Informativos Telecinco', que ha seguido el mitin celebrado en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

Feijóo promete ampliar la prisión permanente revisable para los agresores sexuales reincidentes

El presidente del PP ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha fallado a todo el mundo pero, sobre todo, ha fallado a las mujeres". También ha cuestionado quiénes son los referentes feministas del jefe del Ejecutivo y ha citado a José Luis Ábalos, Koldo García y Paco Salazar. Feijóo ha denunciado que no ha habido un "mayor recorte" de derechos para las mujeres que durante el actual mandato y ha señalado las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', los fallos en las pulseras antimaltrato y los problemas de seguridad que, a su juicio, sufren muchas mujeres en las calles, especialmente en Ceuta.

En este contexto, el líder popular se ha comprometido a realizar una auditoría completa de los contratos y el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. "Y eso también lo pagarán", ha advertido, antes de recordar que la Fiscalía Europea está investigando, según ha señalado, a qué se ha dedicado el dinero destinado a estos dispositivos. Feijóo ha reiterado su compromiso con las mujeres que han sufrido o sufren violencia y ha asegurado que en España "no habrá sitio" para quienes ejerzan violencia contra ellas.

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Entre sus promesas electorales, ha anunciado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, ampliará la prisión permanente revisable para los depredadores sexuales y los reincidentes. También ha planteado expulsar de España a los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual. "En España no habrá sitio para quien no venga a respetar a las mujeres o a las personas LGTBI. Y me preocupa mucho que este discurso no sea capaz de hacerlo la izquierda en nuestro país", ha afirmado. El candidato popular ha vuelto a acusar a Sánchez de "hipocresía" y ha asegurado que esta se ha convertido en la principal forma de actuar de su Gobierno, especialmente en materia de feminismo.

Feijóo también ha dedicado parte de su discurso a las mujeres jóvenes que quieren formar una familia sin tener que renunciar a su carrera profesional. Para ello, ha prometido impulsar políticas de conciliación y extender a toda España la gratuidad de las escuelas infantiles, una medida que, según ha recordado, puso en marcha durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia. El mitin ha contado también con la intervención del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha pedido una movilización masiva en las urnas este domingo para que Feijóo llegue a la Moncloa. En el acto han participado además Toni Pérez, Macarena Montesinos y Luis Barcala. Llorca ha criticado el trato del Gobierno de Sánchez a la Comunitat Valenciana y a la provincia de Alicante.