La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido increpada e insultada por radicales durante un mitin en Guipúzcoa

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido increpada, abucheada e insultada este martes por grupos de radicales durante un mitin celebrado en Andoain (Guipúzcoa), en el que también ha sido hostigado el cabeza de lista del partido a la Cámara baja por esta provincia, Jon Echeverría. La Ertzaintza había establecido un dispositivo de seguridad en el entorno del acto.

Esta es la tercera ocasión en la que la comitiva electoral del PP es víctima de este tipo de incidentes en Guipúzcoa, después de que el pasado 17 de noviembre el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, fuera abucheado e increpado durante el mitin que celebró en Eibar para arropar al candidato Jon Echeverria, quien había sido atacado unos días antes por radicales que le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani.

Este martes en Andoain, los radicales han hostigado a los miembros del PP a lo largo de todo el acto con gritos como: 'Kanpora' (Fuera), 'Alde hemendik' (Marcharos de aquí) e insultos como fascistas, a los que Echeverría ha respondido en euskera y castellano: "Zuek zarete faxistak" "Vosotros sois los fascistas", mientras eran protegidos por un dispositivo de seguridad establecido por la Ertzaintza, informa 'EFE'.

"Aquí están los cachorros de Bildu"

Desde una media hora antes del inicio del mitin, decenas de personas, muchas de ellas jóvenes vestidos en tonos oscuros y negros, se han reunido entorno a la Goikoplaza y han comenzado a silbar, abuchear e insultar a los representantes del PP, entre los que se encontraban Javier de Andrés, Muriel Larrea, Borja Corominas y Mikel Lezama, mientras esperaban la llegada de Ester Muñoz.

Ya durante el mitin, Muñoz ha recordado que durante el debate de ayer el portavoz de EH Bildu Óscar Matute le preguntó si ella pensaba acudir al País Vasco a hacer campaña, a lo que ella le respondió si él pensaba mandarle a sus "cachorros" cuando lo hiciera.

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"Al parecer les han dicho que no nos agredan físicamente, pero sí verbalmente. Y aquí están los cachorros de Bildu", ha señalado Muñoz entre gritos e insultos, al tiempo quien ha advertido de que el próximo 29 de noviembre "lo que hay que elegir es democracia y libertad o barbarie".

"Es muy curioso porque Bildu es un partido que va por las televisiones y a los tertulias hablando de ecologismo, de feminismo, pero en realidad Bildu es esto, son estas voces, son estos gritos, es esta agresividad", ha destacado la dirigente popular.

El apoyo de Ester Muñoz a Jon Echeverría

Por esta razón, ha pedido el voto para el PP a "todos los demócratas, sean de izquierdas o de derechas", a los que no les guste este tipo de situaciones ni las quieran sus localidades porque prefieren "ciudades en democracia y en libertad, donde se pueda cada uno opinar lo que considere oportuno", ha dicho.

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Ha señalado también que su partido está a "muy pocos votos" de que su candidato Jon Echeverría pueda ser diputado por Gipuzkoa, algo que, según ha indicado, "es necesario para la democracia de este país". Por su parte, Echeverria ha asegurado que resulta "terrible" lo que su formación debe "sufrir" en este tipo de situaciones en el País Vasco "solamente por defender las ideas del Partido Popular".

"Las ideas del primer partido de España -ha añadido, las ideas del primer partido de Europa y las ideas, en definitiva, que constituyen una alternativa al nacionalismo y socialismo que impera aquí y que asfixia a todos los que defendemos algo distinto".

Echeverría se ha referido también a quienes le han lanzado gritos pidiéndole que se fuera de Andoain durante el mitin, a los que ha dicho que los fascistas son ellos y ante los que ha reivindicado su derecho y el del PP a acudir a todos los municipios de Gipuzkoa donde, según ha comentado, les vota cerca de un 8 % de la población.