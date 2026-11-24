Pedro Sánchez y Feijóo han grabado un encuentro con el 'youtuber' Plex que se emitirá este miércoles 25 de noviembre

'Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar', del ataque al meme: el reto viral que abraza el PSOE y rostros como Jorge Javier Vázquez en plena campaña del 29N

Compartir







Última semana de campaña y los partidos siguen buscando votos por tierra, mar y redes. Con mensajes directos y que se viralizan, los candidatos intentan llegar a todos los públicos. Los partidos se movilizan en estos últimos días y utilizan todas las plataformas, incluida las entrevistas con creadores de contenido a los que siguen millones de jóvenes.

Si las entrevistas con Jordi Wild crearon controversia al ver a los candidatos a la presidencia del Gobierno en un formato en el que no se solían desenvolver, ahora llega la aparición junto a Plex. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han convertido en los invitados del canal de YouTube del creador de contenido conocido por dar la vuelta al mundo y retrasmitirla en su canal.

PUEDE INTERESARTE Margarita Robles bromea con la portada de Pedro Sánchez en 'Lecturas'

El anuncio de Plex

Ha sido el mismo Plex el que ha compartido la noticia a través de sus redes sociales con unas imágenes en las que aparece posando con el candidato del PSOE y con el candidato del PP a la presidencia del Gobierno. "barrabasada este miércoles a las 20:00 y 21:00 en youtube. @sanchezcastejon @anunezfeijoo", titulaba Plex en la publicación.

PUEDE INTERESARTE Las campañas electorales se llenan de música

Las entrevistas de Pedro Sánchez y de Feijóo con Plex

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, grabó este pasado martes 17 de noviembre la charla con el 'youtuber' Plex, en la recta final de la campaña electoral para dirigirse al votante joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su principal oponente para llegar a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, también acudía al espacio de este creador de contenido que tiene 15 millones de seguidores en YouTube y adquirió popularidad publicando vídeos de su viajes en redes sociales.

Fuentes de Moncloa confirman que Sánchez ya realizó la grabación, en la que ambos compartirán un espacio, que todavía no han desvelado, y mantendrán una charla informal, sin el formato habitual de entrevista.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, desde Génova no querían desvelar más detalles de esa grabación para mantener el "efecto sorpresa".

"Buscamos públicos alternativos y que nos escuchen. El objetivo es buscar votos", admiten fuentes del equipo de Feijóo, donde están satisfechos con la estrategia que están llevando en campaña para acercarse a los más jóvenes.

Las estrategias de los candidatos

De este modo Sánchez continúa con la estrategia de acudir a programas y formatos menos convencionales para llegar a una audiencia joven y más alejada de los medios tradicionales, como los podcast de Jordi Wild, 'Keep it cutre' o Memorias de pez.

El dirigente socialista está haciendo una campaña con varios frentes, una serie de mítines tradicionales con militantes, entrevistas en televisión y también en publicaciones como la revista 'Lecturas' con una audiencia muy amplia y menos politizada para llegar a estratos de la población diversos y conseguir una amplia movilización que alcance el 75%.