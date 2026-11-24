Pedro Sánchez ha lucido la camiseta de Lamine Yamal con España tras las palabras Xavier García Albiol sobre el jugador

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los invitados de Plex en plena campaña electoral: "Buscamos públicos alternativos"

Compartir







El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece con la camiseta de la selección española con el dorsal 19 de Lamine Yamal. El dirigente socialista ha aprovechado la grabación para pronunciarse sobre las declaraciones del candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, acerca del delantero del FC Barcelona.

"Yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol. Porque eso es España, un país plural y diverso", afirma Sánchez en el vídeo. El presidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones en una entrevista que ha concedido a 'Mundo Deportivo'. Sus palabras llegan después de que Albiol reconociera en una entrevista con 'SPORT' que el futbolista azulgrana le cae "un poco mal".

Las palabras de Albiol sobre el delantero del Barça entran en la campaña electoral

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona aseguró que Lamine Yamal le cae mal y llegó a decir que "al principio era muy tonto". También explicó que se sentiría más cómodo si otro jugador del FC Barcelona fuese el futbolista más representativo de la selección española. Unas declaraciones que han tenido repercusión en los últimos días de la campaña electoral.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno aprueba el permiso de 10 días por fallecimiento de familiar

Sánchez ya había dejado una referencia a esta cuestión durante su entrevista el rotativo catalán, pero ha vuelto sobre ella con la publicación del vídeo en X. La figura de Lamine Yamal se ha convertido así en un elemento del debate político en plena campaña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El futbolista, internacional con España y de ascendencia marroquí y ecuatoguineana, representa para Sánchez una identidad nacional plural, en la que conviven distintos orígenes y formas de sentirse parte del país. El jugador también ha mostrado en sus botas las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, vinculadas a sus raíces familiares.

La publicación se produce en la recta final de la campaña para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Sánchez, que encabeza la candidatura del PSOE, ha incorporado el mensaje sobre la diversidad y la identidad española a su discurso electoral, utilizando la polémica en torno a Lamine Yamal para defender el modelo de país que reivindica su formación.