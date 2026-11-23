"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para", ha señalado Sánchez en redes sociales

Una doctoranda reclama 60.000 euros a la Universidad de Granada por acoso laboral y rechazan indemnizarla al considerar que fueron "situaciones normales"

Compartir







El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley para reconocer diez 10 laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un mensaje publicado en la red social X recogido por Europa Press, Sánchez ha explicado que la norma también permitirá reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un familiar que se encuentre en cuidados paliativos, con el objetivo de que puedan estar a su lado durante sus últimos días.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha defendido que la iniciativa supone un paso más para "reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras".

PUEDE INTERESARTE El trabajo no salva de la pobreza por los precios de la vivienda: los datos del informe de Oxfam

Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha compartido en su perfil de BlueSky que "nadie puede volver a trabajar a los dos días de enterrar a su madre e hijo" y que, con esta medida, se da "un paso importante para los trabajadores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En una carta firmada por Sánchez y Díaz, el Gobierno subraya que hasta ahora la legislación española permitía que una persona que perdía a un ser querido un lunes tuviera que reincorporarse a su puesto de trabajo el jueves, con "el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma".

"Eso termina hoy", recoge el texto, que defiende que nadie tendrá que elegir entre su trabajo y "sostener la mano de sus seres queridos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Ejecutivo considera que esta medida permitirá acercar a España a los estándares de protección de otros países europeos y dar más tiempo a quienes atraviesan una pérdida para afrontar el duelo. "Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", señala la carta.

Se trata de una medida ya anunciada por Yolanda Díaz en octubre de 2025 en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, donde anunció una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar este permiso.