El presidente del Gobierno recalcó que una de sus "principales responsabilidades" es "unir a la izquierda"

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El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha pedido este martes "optimizar" el voto en circunscripciones pequeñas y votar al PSOE para "frenar la negrura" que representan los proyectos políticos de PP y Vox.

Durante un mitin en Huesca, Sánchez ha puesto a la provincia como ejemplo de circunscripción donde "solamente" se puede "votar al rojo" del PSOE "para poder avanzar cuatro años más" con un gobierno progresista. En esta provincia de Aragón, en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre se reparten tres escaños.

Sánchez ha advertido de la "involución" que a su juicio conllevaría un gobierno de PP y Vox, que "lo único que hacen es insultar, mentir y amenazar con recortes en derechos y libertades". Sin embargo, en relación al resto de partidos de izquierdas que también se presentan estas elecciones, el actual presidente del Gobierno ha mencionado que "después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas (...) pero ahora a ganar las elecciones".

Sánchez ha asegurado que tanto el PSOE como él han sido "muy conscientes siempre" de que una de sus "principales responsabilidades" era "unir a la izquierda" y que es algo que han demostrado desde el Gobierno. "Es importante porque nos estamos jugando mucho, por eso lo quiero decir aquí en Huesca, seamos conscientes de que esa movilización tiene que ser inteligente, tenemos que optimizar nuestro voto", ha declarado.

Llamamiento a la movilización socialista

Sánchez ha vuelto a pedir una gran movilización de la militancia socialista para que haya una participación histórica el 29N y ha subrayado que "la España que avanza" se construye "voto a voto, plaza a plaza, pueblo a pueblo y ciudad a ciudad". Además, ha asegurado que quien quiere hacer negocio de la vivienda, la educación o la sanidad no quieren que los progresistas voten el domingo y ha solicitado el apoyo de las mujeres para seguir en el Gobierno.

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Ha dicho además que la historia no la hace la gente poderosa sino "la gente corriente" y ha puesto de ejemplo al socialista Pedro Zerolo, activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y a tres mujeres: Nevenka Fernández, exconcejala de Ponferrada que denunció el acoso sexual sufrido por el que fuera alcalde de esta localidad leonesa Ismael Álvarez; Ana Orantes, la mujer asesinada por su marido cuya muerte impulsó la ley contra la violencia de género, y Ramona Maneiro, la mujer que ayudo a morir a Ramón Sampedro, marino aquejado de tetraplejía.

"Son ejemplos, seres de luz que con su sufrimiento, con su vida, removieron la conciencia de millones, que han hecho de España lo que es hoy, un país de derechos", ha indicado. Unos avances que, ha continuado, "lograron en beneficio de todos" y ahora hay "personas, partidos y proyectos que pretenden apagar esa luz de derechos y conquistas".

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Sánchez ha llegado al Palacio de Congresos de Huesca acompañado por la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, al ritmo de la canción 'Bonito' de Jarabe de Palo. Al llegar al escenario se ha enfundado una camiseta con el lema 'La fuerza de las mujeres' y ha ondeado una bandera aragonesa. Durante el acto, al que han acudido 2.500 personas según datos del PSOE, se ha interpretado en directo la canción 'Aragón' de José Antonio Labordeta, figura clave de la Chunta Aragonesista (CHA).