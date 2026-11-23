Emilio Martínez Lázaro, Rayden, Sara Socas y Mercedes Sampietro también apoyan la candidatura de Colau

El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones generales del 29N con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP

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El actor Javier Bardém, el cineasta Rodrigo Sorogoyen, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la escritora Rosa Montero, figuran entre los cerda de 200 personalidades del mundo de la cultura que han firmado un manifiesto que pide el voto para Frente Amplio en las elecciones generales del 29N.

Según ha informado la candidatura, la iniciativa también la suscriben el músico Rayden, la rapera Sara Socas, la ilustradora Flavita Banana, el jurista Carlos Jiménez Villarejo, el cantante y actor Toni Zenet, las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el filósofo Santiago Alba Rico, el director de cine Emilio Martínez Lázaro, el escritor Fernando Schwartz, y el pintor Antonio López, quien cierra simbólicamente la lista de Frente Amplio en la circunscripción de Madrid.

El ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes dicho manifiesto de apoyo a su candidatura durante un acto en la capital dedicado precisamente al sector de la cultura junto a la portavoz de Más Madrid en el parlamento autonómico, Manuela Bergerot, la escritora y exdirigente de Sumar, Elisabeth Duval, y la periodista Nerea Pérez de las Heras.

Al acto han acudido el propio García Montero y han sido invitados también Francesca Thyssen, la actriz Bruna Lucadamo (hija Aitana Sánchez Gijón), el actor Felipe Pirazán, las actrices Claudia Gravy y Mariza Tejada, el escritor Ricardo Ruiz de la Sierra Martin-Gil, los cantantes 'Tq Amore' y Mori, la directora del INAEM, Paz Santacecilia, la directora general de Patrimonio Cultural, Ángeles Albert, la directora del festival de Almagro, Irene Pardo, y el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), Enrique Cerezo.

El texto, bajo el título 'Vota Frente Amplio

Cerezo, que es productor cinematográfico y también es presidente del Atlético de Madrid, se ha acercado brevemente antes del inicio del evento para saludar al ministro de Cultura, pero no se ha quedado al mismo.

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El texto, bajo el título 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza' es una iniciativa de Recortes Cero --una de las formaciones de la coalición Frente Amplio-- y lo han respaldado profesionales de distintas disciplinas culturales, desde la música y el cine hasta la literatura, las artes plásticas, el periodismo y las artes escénicas.

Urtasun ha agradecido que estas personalidades se hayan implicado públicamente en apoyo a Frente Amplio en un "momento político decisivo" y este miércoles a las 8 horas se abrirá una web específica para incluir más adhesiones

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Además, el titular de Cultura ha advertido durante el acto de que los gobiernos entre PP y Vox son "una amenaza para la cultura" y ha reivindicado el papel que juegan sus profesionales en la defensa de una sociedad "democrática, plural y libre".

De hecho, ha apostillado que van a recurrir al Tribunal Constitucional la denominada cláusula que exige comprometerse a renunciar con el denominado "adoctrinamiento ideológico" en las ayudas autonómicas a la producción audiovisual de Castilla y León.

Los "ataques" a la cultura ante las posibles cancelaciones

Como ejemplo ha puesto como ejemplo de "ataques" a la cultura las posibles cancelaciones de obras teatrales, entre ellas una sobre el dramaturgo y poeta Federico García Lorca, por parte del Ayuntamiento de Pinto, que este lunes ha rechazado las acusaciones de censura.

Según ha informado la candidatura, el manifiesto que pide el voto para Frente Amplio defiende la necesidad de una alternativa política que "sitúe las necesidades de la mayoría social en el centro de las decisiones".

Para ello, defiende redistribuir la riqueza mediante una fiscalidad "más justa, haciendo que bancos, monopolios y grandes fortunas contribuyan más; blindar las pensiones públicas en la Constitución; expulsar a los 'fondos buitre' del mercado de la vivienda; frenar el cambio climático y avanzar en la transición ecológica; y convertir a España en un factor de paz en el mundo".

También reivindica una mayor inversión en servicios públicos, especialmente en Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia, así como salarios dignos, vivienda asequible y unos trenes públicos y seguros, planteamientos que figuran en el programa electoral de la coalición.

Defienden la necesidad de una alternativa "plural, unitaria y solidaria"

Los firmantes defienden la necesidad de una alternativa "plural, unitaria y solidaria" con presencia en todo el país y señalan al Frente Amplio como la candidatura que recoge estos planteamientos. García Montero ha destacado en declaraciones a la prensa que le parece importante "apoyar una opción progresista de gobierno que impida no solo que gobierne la derecha" sino que sirva para "avanzar".

En este sentido, ha apuntado que él respaldó mucho las listas conjuntas entre PSOE y Frente Amplio para más de 40 circunscripciones al Senado, porque "a veces he visto a un PSOE que, desde su deseo institucional, pues se olvida del socialismo y se va a la derecha, y otras veces ha visto una izquierda que, siendo muy pura, se olvida de las responsabilidades institucionales de lo que significa defender la sanidad pública, la educación pública, y se dedica solo a llamar la atención".

Las palabras de García Montero

Cuestionado sobre si considera necesario que Frente Amplio saque un buen resultado y este fuerte para gobernar con el PSOE, García Montero ha señalado que desde su experiencia de muchos años "comprometido con la cultura y con la izquierda" está orgulloso de lo conseguido por ejecutivos entre los socialistas y la izquierda alternativa. "Estaría muy bien que gobernara la izquierda", ha zanjado.

Por su parte, Duval ha subrayado que Vox entraña un riesgo de censura al estilo "franquista" y ha criticado que el PP también aboga por recortes más sutiles en el ámbito cultura. Es más, deslizado que el PP tragará con "recortes de contenido y libertades" si Vox le plantea exigencias a los populares en el ámbito cultural en caso de ser necesarios para el Gobierno.

A su vez, Bergerot ha denunciado que el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso utiliza también la "asfixia financiera" en el ámbito cultural, alertando de su posición con respecto al Círculo de Bellas Artes, como aplica a su juicio en la sanidad y la educación pública. También ha alertado de que hay un "plan sistemático de censura" por parte de Ayuso, a quien ha acusado de señalar durante el Pleno de la Asamblea de Madrid a artistas como Nacho Duato e Isabel Coixet.