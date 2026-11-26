Puri Ruiz 26 NOV 2026 - 12:00h.

Angélica Sáenz de Ormijana Bird recalca que los candidatos se enfrentan a un nuevo formato en el que "los equilibrios cambian" y donde es fácil perder el mensaje que se quiere colocar

Los dos tonos del debate entre Sánchez y Feijóo: un contenido presidente del Gobierno frente a la ofensiva del líder popular

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A pocos días de la apertura de los colegios electorales este jueves tendrá lugar el último debate entre candidatos, y el único que tendrá a cuatro de los principales partidos nacionales: Pedro Sánchez, del PSOE; Alberto Núñez Feijóo, del PP; Ada Colau, de Frente Amplio, y Santiago Abascal, de Vox. Todos ellos debatirán sobre los mismos cinco bloques temáticos que tuvo el cara a cara de Sánchez y Feijóo la pasada semana, de 20 minutos de duración cada uno, y que, igual que aquel, podrá seguirse en Telecinco, Cuatro y Mediaset Infinity a partir de las 22:00 h. Como entonces, nos preguntamos dónde tiene sus fortalezas y sus debilidades cada candidato y, sobre todo, qué líneas rojas no deben traspasar. Para profundizar en este análisis contamos con la ayuda de Angélica Sáenz de Ormijana Bird, experta en marca personal, que avanza cuáles deben ser las líneas maestras en las que transcurra este crucial encuentro.

Cuestión de equilibrios

Lo primero de todo: ¿cuál es la principal diferencia con respecto al cara a cara del día 19? “Personalmente, me quedo con una diferencia que importa para el jueves: Sánchez conservó la calma, pero Feijóo marcó el ritmo en varios tramos”, indica Angélica. “Con Abascal y Colau en el plató, ese equilibrio cambia. Si alguien pasa todo el turno contestando a los demás, puede acabar sin explicar lo suyo”, advierte, y añade: “Y si deja sin respuesta una pregunta importante, quizá el debate avance y ya no tenga ocasión de retomarla”.

Este hecho de pasar de dos a cuatro cambia a su vez las reglas del juego, y Sáenz de Ormijana comenta al respecto: “Habrá ocasión de comparar cómo se desenvuelven Sánchez y Feijóo ante preguntas parecidas cuando ya no tienen un solo interlocutor”, y destaca: “Me interesa especialmente ver qué hace cada uno con el turno que tiene: si aclara una diferencia, explica una decisión o se limita a prolongar la discusión anterior”.

Pedro Sánchez: ni contenido en extremo ni "desprecio"

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Si en el análisis del cara a cara a la experta le preocupaba que su soltura ante la cámara pudiera confundirse con desprecio hacia el interlocutor, aquí añade el riesgo contrario: “Que se contenga tanto que sea otro quien acabe decidiendo cómo se cierra la conversación”. Y subraya que, aunque “la serenidad le ayudó a no entrar en todas las provocaciones, hubo momentos en los que se quedó demasiado quieto cuando hacía falta una respuesta”.

Tras ejemplos que, a ojos de Sáenz de Ormijana, le perjudicaron, como preferir el silencio tras la pregunta de quién financió a su campaña que el PP viralizó en sus redes, de cara a este debate “le pediría menos contención en esos momentos: entrar antes en el intercambio y contestar a lo esencial en la primera frase. Después puede explicar los matices”.

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Sus líneas rojas están, pues, en los dos extremos: “El silencio ante una cuestión que necesita aclaración y la réplica desdeñosa que hace olvidar el contenido. A Sánchez ya lo conocemos resistiendo. Me interesa más ver si puede usar su experiencia para explicar qué ha aprendido y qué hará de otra manera”.

Alberto Núñez Feijóo: no confundir iniciativa con interrupciones

La especialista en marca personal señala el perfil de gestor del candidato del PP, que “sabe llevar la discusión a los asuntos que le interesa plantear. Lo hizo insistiendo con preguntas cortas y aprovechando respuestas que dejaban algo sin aclarar”. Dedicó “casi 30 de sus 38 minutos de intervención a las críticas”, aunque “también formuló propuestas”, y añade: “El dato importa porque dice qué ocupó más espacio, no porque permita declarar quién ganó”.

El coste de esa forma de intervenir se vio en el bloque de economía, nos recuerda Sáenz de Ormijana, donde María Casado tuvo que recordarle que había agotado su tiempo antes de que terminara el bloque. “Una interrupción puede obligar al otro a aclarar algo, pero también consume tiempo que luego hace falta para terminar una idea propia”.

Su línea roja es confundir llevar la iniciativa con interrumpir más. “Si con Abascal en el plató”, indica, “los dos se dedican a cuestionar a Sánchez, se entenderá en qué coinciden, pero será más difícil saber qué haría Feijóo de forma distinta”, y aclara que “la firmeza le sirve si la pone al servicio de una respuesta comprensible”. ¿En qué fijarse en sus intervenciones? “En si, cuando le toca dar explicaciones a él, dice con la misma claridad qué cambiaría primero y qué mantendría. Eso ayuda más a imaginarlo gobernando que una réplica bien rematada”.

Santiago Abascal: el reto de justificar su posición

Después del cara a cara, Abascal ironizó sobre las menciones de Sánchez y, en la misma comparecencia, elogió la dureza con la que Feijóo cuestionó al presidente del Gobierno en funciones. “Me parece una pista interesante: en una frase supo hacerse presente en un debate en el que no había participado”, señala Angélica.

Su ventaja es que suele dejar clara su posición en pocas palabras. En un debate con más voces, eso puede ayudar a identificar qué quiere aportar. “Su línea roja”, explica la analista, “es que la dureza de la réplica termine siendo más fácil de recordar que su argumento. Si la diferencia con Feijóo se reduce a quién expresa con más énfasis la misma crítica, esa claridad pierde valor”.

Sobre a qué prestar atención, dice: “Con Abascal miraría especialmente qué hace cuando le piden justificar lo que acaba de afirmar. Una posición se entiende mejor cuando quien la defiende explica qué decisión tomaría y por qué, o reconoce qué dificultad tendría para llevarla a la práctica. Ahí puede mostrar un registro distinto al de su reacción al primer debate, sin tener que suavizar su manera de hablar”.

Ada Colau: hablar desde la experiencia del activismo

La experta nos recuerda que Colau dijo en ‘Las mañanas de RNE’ que vio a Sánchez “un poco bajando los brazos”, y también echó en falta respuestas de fondo sobre cuestiones como la vivienda. “Ahora puede mostrar cómo respondería ella. Su ventaja es que conoce el lenguaje directo del activismo y tiene experiencia al frente de un ayuntamiento”, afirma. “Puede empezar por lo que le ocurre a una persona y explicar con la misma claridad qué puede hacer una administración al respecto”.

Sáenz de Ormijana pone como ejemplo para esto último la vivienda: “Me parece un buen ejemplo para observar esa diferencia. Si parte de una situación concreta, puede hacerse entender sin recurrir a grandes cifras. La experiencia de Barcelona le sirve para explicar qué aprendió, siempre que distinga qué puede hacer un Gobierno central, qué depende de otras administraciones y qué habría que adaptar”.

Su línea roja es quedarse en comentar lo que les falta a los otros. “Si dedica sus mejores intervenciones a decir cómo tendrían que haber debatido Sánchez y Feijóo, ellos seguirán ocupando el centro”. Y explica que con Colau “habrá que fijarse en si mantiene la cercanía cuando le toca hablar de los límites de sus propias propuestas”, y concluye: “Ahí puede hacerse valer tanto por cómo explica el problema como por lo que sabe de tomar decisiones”.

La importancia de lo que se comunica involuntariamente

“No me fijaría solo en las intervenciones preparadas”, comenta. “Un gesto, una interrupción o un silencio pueden circular en redes sin lo que se dijo antes ni lo que ocurrió después, sin contexto. Que un vídeo se comparta mucho no significa que represente bien el intercambio, y un gesto aislado tampoco permite saber qué pensaba quien lo hizo”.

Por último, y a modo de resumen para valorar el debate, Angélica es rotunda. “Me quedaría con una prueba sencilla: si a la mañana siguiente podemos explicar qué puso cada persona sobre la mesa en vez de recordar a con quién se enfrentó, ese candidato lo habrá hecho bien”.