El impacto que causa un manuscrito no sólo se limita a la redacción - la letra, además, es parte de la personalidad del remitente-, sino que también provoca una reacción notable en los destinatarios. "Recibir una carta activa también más áreas del cerebro de la persona a la que llega e incide directamente en su estado anímico. Yo puedo no acordarme de un Whatsapp que me mandaron ayer, pero recuerdo perfectamente el día en que recibí una carta personal a mi nombre", confirma Tamara, añadiendo que sus hijos siempre le recuerdan que no se olvide de mandarles su carta anual 'obligatoria'.