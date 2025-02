La fase de enamoramiento es la más adictiva y animal que suele durar como máximo un año; después llega (o debería llegar) el amor

Alicia González, una de las psicólogas de pareja más populares, acaba de publicar un libro sobre cómo cuidar a la pareja y descubrir qué es lo que realmente queremos

España registra los datos más bajos en décadas de jóvenes que viven en pareja

Desde su perfil de Instagram, con más de 600.000 seguidores, Alicia González transmite tanta cercanía y calidez que parece que en cada uno de sus vídeos estés escuchando a una amiga. Lo mismo sucede con su podcast, titulado ‘Tal y como somos’, que comparte con su amiga y psicóloga Elizabeth Clapés (@esmipsicologa). Quizá el secreto está en que habla perfectamente claro de lo que es una relación de pareja: los miedos, las dudas, los conflictos, la maternidad y la paternidad, los límites dentro y fuera de la relación, las “red flags” o la sexualidad.

Tras su éxito ‘Amigos mejores’, Alicia aborda el mundo de las relaciones de pareja en ‘Parejas Mejores’ (editorial Montena). Charlamos con ella para averiguar qué es aquello que debe tener una relación para considerarse sana y feliz, cómo gestionar mejor los conflictos, afrontar la etapa posterior al enamoramiento y, en definitiva, algunas de las claves del amor en el siglo de los smartphones.

Pregunta: En tu libro hablas de los patrones, de cómo influyen a la hora de escoger o no una determinada pareja. ¿Cómo son de determinantes? ¿Cuánto tienen que ver con la infancia que vivimos?

Respuesta: Los patrones los seguimos inconscientemente, no escogemos a menos que seamos conscientes y queramos buscar rasgos o características que tuviera o tenga nuestros padres. Es decir, si mi padre fue conmigo una persona que me hacía sentir protegida, escuchada, comprendida… Al final, como mujeres, la relación que tenemos con nuestros padres marca significativamente las relaciones que tendremos con nuestras parejas a posteriori. Tanto lo que vamos a considerar como una bandera roja, porque nunca la hemos tenido y nos genera rechazo, como lo que quizá por desgracia nos hemos acostumbrado a lo negativo y ya nos es conocido. Buscamos la zona de confort, aunque no sea una zona de confort.

P: Escogemos las parejas en función de la relación con la madre y el padre, pero también en función de cómo nos hemos sentido tratados, ¿no es así?

R: Sí, desde pequeños vamos entendiendo cuál es nuestro lugar en el mundo. Si soy digno de ser amado, si no, si soy reconocida y válida como persona a raíz de cómo me ven mis figuras de referencia. Si nuestras vivencias han sido positivas, será más difícil que nos quedemos al lado de una persona que no nos trate bien. Todos somos susceptibles, pero activamente buscaremos algo que reconozcamos, tanto si es bueno como si es malo.

El filtro más grande lo tiene tu cuerpo. Para eso tienes que estar muy conectada con él, con tus sensaciones. Eso a veces se nos olvida

P: ¿Qué ocurre cuando una persona enlaza una pareja con otra? Si no termina de acertar, ¿es porque está repitiendo el mismo patrón?

R: Yo, por ejemplo, tengo amigos que han tenido novias que se parecen mucho las unas a las otras. Y tú se lo comentas y ellos no son conscientes de ello. Inconscientemente, detrás hay una atracción a un tipo de personalidad o a un físico. No pasa nada si es saludable, porque quizá das con el clon correcto, pero puede ser que no, puede ser que nos gusten las personas que no están disponibles emocionalmente, personas casadas, personas que ya tienen pareja, personas que viven a un kilómetro de distancia… Es un problema porque sistemáticamente vamos a sufrir, pero de ahí se puede salir. El primer paso es reconocer que estamos dentro de esa rueda.

P: ¿Qué preguntas debemos hacernos para escoger bien a una pareja? ¿Qué filtro debemos poner en las primeras citas?

R: El filtro más grande lo tiene tu cuerpo. Para eso tienes que estar muy conectada con él, con tus sensaciones. Eso a veces se nos olvida… Por eso, para mí el filtro más importante es el del autoconocimiento, que tú te entiendas y sepas qué cosas son irrenunciables para ti. Cosas como tradiciones, estilo de vida, metas a largo plazo que quieras hacer, nunca deberías renunciar a aquello que te hace feliz por una pareja.

P: Hay conversaciones que hay que deben estar presentes en esos inicios, tú lo comentas mucho en tus redes. ¿Cuáles son?

R: Sí, hay conversaciones que, sobre todo al principio, parecen no importar, pero mi experiencia me dice que no es así, que pueden ser las causantes de una ruptura. Desde las más importantes como tener hijos, si tú ya sabes que no quieres ser madre o padre, es una cuestión que tienes que abordar; la religión o la política, si para ti es importante. Otro de las conversaciones que yo he visto que afectan a las relaciones es la relación con la familia: imagina que uno de los dos es muy familiar y quiere estar mucho con su familia, pero el otro no y se agobia. Eso puede ser un drama y un motivo de fricción constante.

P: El enamoramiento es la fase más adictiva de una relación de pareja. Hay personas que viven de un enamoramiento a otro, ¿por qué es tan adictiva?

R: Con el tiempo que llevo interesándome por las relaciones, me he dado cuenta que es la fase más animal, más instintiva. Es la que menos manda tu cabeza, y es la que más en lucha debes estar para darle un hueco. Es una fase en la que se asegura que el vínculo se mantenga. Para asegurarlo, la neurobiología del amor va a poner en marcha todas las hormonas, todos los mecanismos posibles para que tú solo quieras estar con esa persona, oler a esa persona, tocar a esa persona… No solamente te va a enganchar esa persona, sino que también cognitivamente va a llevar a cabo la idealización, es decir, todo aquello que tú no conozcas -porque no da tiempo a conocer a alguien en tan pocos meses-, lo vas a rellenar de tus ideales, anhelos, esperanzas… No te molesta nada, es como que todo es felicidad. Cuando ya se ha afianzado el vínculo, entonces los ojos se empiezan a abrir.

P: ¿Qué ocurre entonces?

R: Pues empiezan las decepciones, que son supersanas porque es cuando empiezas a conocer de verdad a la pareja. Hay una frase que sale en la serie de 'Berlín', que además saco en el libro, que dice “no puedes amar a alguien a quien no conoces”. El enamoramiento no es un amor honesto al 100%.

La duración de la fase de enamoramiento depende de cada pareja. Si no se ven mucho puede durar más, pero si se ven muchísimo se acorta. Pueden ser seis meses o un año

P: ¿Hay una fecha de caducidad de esta fase?

R: Depende de cada pareja, si una pareja no se ve mucho puede durar más, pero si se ven muchísimo se acorta. Pueden ser seis meses o un año.

P: ¿Qué debemos tener en cuenta en los primeros encuentros sexuales que tienen lugar en la fase del enamoramiento?

R: Pues no solamente el consentimiento, sino de qué clase de atmósfera quiero construir aquí. Una cosa es el lenguaje verbal y otra el lenguaje sexual, cuando coincides con esa persona es magia, pero para hacerlo hay que escuchar y ser generoso. Y, súper importante, cuando hay un problema sexual, trabajarlo. Hay mucho ego en este tema.

P: Muchas personas cuando llegan a la “fase del amor” se aburren y tienden a huir. ¿Por qué?

R: Es una fase en la que empiezas a conocer a la persona, empiezan a haber conflictos y no todos toleramos los conflictos, pero son necesarios para construir la realidad, los límites, para darle una forma de verdad a la relación hay que tener conversaciones incómodas y no todo el mundo las sostiene.

P: ¿Cómo sostenemos el amor? ¿Cuáles son los pilares que debe tener una relación sana?

R: Para mí la base, que es el epicentro del libro, es un concepto que llevo pensando en él durante mucho tiempo, viviendo también mi relación con mi pareja, que es la trascendencia. Es decir, construir algo más grande que yo y que mi pareja, el ser un equipo y hacer las cosas por la relación, no solo por mi pareja. Tratar una relación como cuando entras en una catedral y lo haces con solemnidad y con respeto. Cuando tú tratas tu relación así, es más fácil que en las discusiones veas todo como un equipo. Desde ahí puedes admirar, ser empático, te esfuerzas que puedes ser tu mejor versión.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.