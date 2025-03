En este momento de plena sobreestimulación y de sobreinformación, la atención plena es toda una revolución . Vivir despacio, prestando atención a los detalles no está al alcance de cualquiera. Podríamos decir que eso sí que es un verdadero lujo, ya que la mayoría no podemos alcanzarlo. Sin embargo, las herramientas sí están a nuestra disposición . El mindfulness es precisamente una de las técnicas milenarias que comparte el budismo y que está en auge desde los últimos años y que puede ayudar en este sentido. Pero, ¿qué es y cómo se practica?

“Practicar mindfulness es una forma de estar presentes en la vida . De estar conscientemente presentes, viviendo plenamente y no en piloto automático que es lo que hacemos prácticamente la mitad del tiempo. Es algo sencillo y muy poderoso, aunque no fácil, como habrá podido experimentar cualquier persona que haya intentado parar y prestar atención al momento presente de manera sostenida durante unos minutos, simplemente atendiendo al proceso de su propia respiración. La mente tiende a vagabundear de un tema a otro, como un mono enloquecido. Por eso tiene un valor entrenar mindfulness de manera pautada, con un guía y en grupo”. Quien habla es Sylvia Comas , licenciada en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas por ESADE, instructora en Reducción de Estrés (MBSR) por la Universidad de Massachusetts y experta en protocolo MBCL (Mindfulness-based Compassionate Living).

Sí, ya que tal y como explican, en Occidente tendemos a diferenciar la mente , los aspectos cognitivos de la conciencia, del corazón , pero en las tradiciones orientales es diferente. “Por ejemplo, el ideograma que en chino simboliza mindfulness o atención consciente es un ideograma combinado que asocia la idea de estar presente con la de corazón, entendiendo por corazón no el órgano que bombea sangre sino la mente/corazón. Así pues, mindfulness sería estar presente con y desde todas las dimensiones de la mente/corazón. Como dice Jon Kabat Zinn, uno de los principales divulgadores de la práctica de mindfulness, podríamos también usar la palabra 'heartfulness'. En el proceso de ir entrenando mindfulness para vivir de una manera consciente, momento a momento, vamos progresivamente abriendo la mente y el corazón”.

Para esta experta en la materia, la autocompasión, sin embargo, no implica autoevaluación ni comparaciones con los demás , sino que supone tratarse a uno mismo con amabilidad, reconocer la humanidad compartida y ser consciente al considerar los aspectos negativos de uno mismo.

Muchas veces desarrollar la compasión puede ayudarnos a desbloquear muchos problemas que tenemos en nuestra vida. ¿En qué nos puede ayudar y cómo podemos desarrollar la compasión? Parece fácil, pero no lo es…

“La compasión puede entrenarse con ejercicios, meditaciones y reflexiones como las que se proponen en el libro. Efectivamente no es fácil. En primer lugar, la compasión puede surgir cuando nos abrimos a experimentar conscientemente el sufrimiento, y eso es algo contraintuitivo porque la reacción habitual es tratar de evitarlo. En segundo lugar, cuando estamos inmersos en las prisas y las preocupaciones de la vida cotidiana, no hay suficiente calma y el corazón se cierra”, expresa Sylvia Comas en una entrevista para la web de Informativos Telecinco.

Cuando estamos inmersos en las prisas y las preocupaciones de la vida cotidiana, no hay suficiente calma y el corazón se cierra