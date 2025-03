La sensación constante de ser injustamente tratado y juzgado generó una fuerte resistencia interna y un perfeccionismo extremo . Desarrolló creencias del tipo “si no soy perfecto no valgo” o “si muestro mis emociones me ridiculizarán”, lo que reforzaba reprimir su enfado para evitar el conflicto o rechazo. El disparador de su enfermedad es un fuerte estrés asociado al trabajo. Sus síntomas empeoran en situaciones en donde percibe que no tiene el control o es injustamente tratado.