“Aunque en español no haya una palabra exacta para definirlo, creo que muchas familias en España y en otros países ya aplican estos valores sin llamarlos así. Mi intención con este libro no es presentar shokuiku como un modelo a seguir, sino invitar a reflexionar sobre nuestra relación con la comida y encontrar maneras prácticas de mejorarla en el día a día”.

Además, la hora de la comida escolar también forma parte del shokuiku . Los alumnos sirven su propia comida y comen juntos, lo que les enseña no solo a manejar los alimentos de manera higiénica, sino también a compartir la mesa con respeto y gratitud . Ya en casa, este concepto se integra en la vida cotidiana: “En mi casa, un ejemplo claro de shokuiku era cuando comíamos nabe (olla japonesa). Lo especial de esta comida es que se cocina y se come al mismo tiempo. Colocamos una olla sobre un camping gas o una placa de calor en el centro de la mesa y vamos añadiendo ingredientes poco a poco. En algunas ciudades españolas, los restaurantes de hot pot chino ofrecen una experiencia similar ”. Este sencillo hábito le enseñó, entre otras cosas, cómo cambia la textura de los ingredientes según el tiempo de cocción, cómo evitar intoxicaciones alimentarias (por ejemplo, no usar los mismos palillos para la carne cruda y la comida cocida) y cómo disfrutar de una comida en grupo de manera armoniosa.

"E sushi es un plato que ellos no consumen habitualmente porque no lo consideran 100% saludable"

El concepto de shokuiku nos permite desterrar algunos mitos sobre la cultura gastronómica japonesa, por ejemplo, el sushi es un plato que ellos no consumen habitualmente porque no lo consideran 100% saludable, tal y como explica la autora, sus padres coincidían en que le faltan verduras, un indispensable en la gastronomía japonesa. Así que en su familia lo comían unas tres veces al año. El té matcha no es una bebida que se consume a diario, pero sí el té verde (sin azúcar ni leche añadida). “Sobre el ritual del sado (ceremonia del té), sigue un protocolo muy preciso y requiere conocimientos específicos. Según un informe del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), cada vez menos personas poseen los utensilios necesarios para la ceremonia, lo que ha reducido las oportunidades para participar en este ritual, especialmente entre los jóvenes. Dicho esto, mi tía abuela, que falleció hace años, tenía licencia para enseñar sado, y cuando era niña, me servía matcha de manera informal (¡y otra vez, sin azúcar ni leche!). Me gustaba mucho tomarlo así”, explica.