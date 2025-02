Si eres padre o madre de un bebé o niño pequeño sabrás que dormir siete horas seguidas es una utopía. La mayoría de los estudios señalan que los padres no recuperan los hábitos de descanso normales (entre siete y ocho horas) hasta que sus hijos no han cumplido aproximadamente los tres años. Según el ESCI (Instituto Europeo de Calidad del Sueño), los padres podrían perder más de 700 horas de sueño , lo que se traduce en dos horas menos de sueño cada noche.

El primer año es duro para la mayoría de las parejas, aunque los recién nacidos duerman un 90% del tiempo, la madre necesita recuperarse del parto y adaptarse a una nueva vida, a la lactancia, etc., lo que implica que el cansancio se apodere la mayor parte del tiempo de su cuerpo. La mayoría de los estudios aseguran que hay un gran deterioro en la calidad del sueño de los progenitores, siendo las madres las más perjudicadas. Así lo asegura un informe Sleep of mothers, fathers, and infants: a longitudinal study from pregnancy through 12 months publicado por Oxford Academic. En una encuesta realizada en 2023 a 232 parejas se determinó que el 70% de las madres y el 50% de los padres mostraron al menos insomnio subclínico, sobre todo desde el embarazo hasta los 4 meses de vida del bebé.