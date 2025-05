Según los resultados de una reciente investigación del Instituto Nacional de Cardiología de Varsovia (Polonia), dirigido por la Dra. Alicja Cicha-Mikolajczyk y presentado en el Congreso Europeo de Obesidad celebrado en Málaga en mayo de 2025, los hombre casados tienen 3,2 veces más probabilidades de ser obesos que los solteros . Este estudio realizado con parejas polacas establece que el riesgo de sobrepeso aumenta para ambos sexos durante el matrimonio, pero parece ser especialmente grave en los hombres. Ambos sexos tienden a ganar kilos una vez casados, pero la distribución no es para nada uniforme. La unión conyugal aumenta el riesgo de sobrepeso en un 62 % en hombres con respecto a los que no están casados, pero no es tan elevado en el caso de las mujeres, con un 39 % más de posibilidades de sobrepeso en mujeres, en comparación las que no están casadas.

También apunta a una relación entre el matrimonio, el sexo y el sobrepeso que el estudio polaco no parece haber tenido en cuenta. “Los hombres casados tienen menos sexo que los hombres solteros. Cada actividad de sexo dicen que cada sesión es como 200 kilocalorías. Con lo cual, si tienes menos sexo y haces menos deporte que los hombres solteros, engordas también”. Además, al haber encontrado esa estabilidad a nivel de pareja, los hombres tienden a relajarse y no estar tan pendientes de su imagen. “A los hombres casados que son infieles no les pasa esto. Al final tú vas al gimnasio porque quieres sentirte guapo porque a lo mejor en casa no estás bien y hay mucha gente, 2 millones y medio de hombres infieles, que no engordan estando casados porque tienen su amante”.