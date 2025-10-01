Sara Andrade 01 OCT 2025 - 05:30h.

Cansancio, falta de energía, somnolencia, apatía o irritabilidad son algunos de los síntomas de la astenia otoñal que se pueden combatir

Juan Antonio Madrid, experto en sueño: "Que suframos de insomnio está muy relacionado con nuestra cronobiología"

Llega el otoño y, con él, quedaron atrás aquellos días de sol frente al mar o rodeado de naturaleza. La vuelta a la rutina y la bajada de las temperaturas puede estar detrás de que todo te parezca que está cuesta arriba. Seguro que has oído hablar de la astenia otoñal, un conjunto de síntomas que llegan con el cambio de estación y que son los culpables de esta falta de energía. Uno de los síntomas más conocidos es el cansancio, sin embargo, hay que prestarle atención porque detrás de él pueden haber muchos otros problemas de salud.

Así lo explica Elena Meli, bióloga y doctora en Farmacología y autora de 'Mi planner energía. Cómo vencer al cansancio y recuperar el bienestar' (editorial Aguilar): "El cansancio es una señal, hay que tener en cuenta lo que lo acompaña para saber si basta con dormir bien por la noche para recuperarse. Normalmente esto es así si se trata de un cansancio "normal", consecuencia de un esfuerzo extra (ya sea mental o físico). En la mayoría de los casos, los trastornos del sueño son una de las principales causas del cansancio".

Sin embargo, una patología orgánica puede ser la causa del cansancio: por eso es tan importante prestar atención a todos los demás síntomas. Por ejemplo, si experimentas un aumento de peso, piel seca, uñas frágiles, podría ser un signo de hipotiroidismo; si estás embarazada, podría ser consecuencia de una anemia por deficiencia de hierro; si tienes síntomas gastrointestinales, podría depender de la celiaquía y la mala absorción de nutrientes, etc.

"En otoño e invierno, es habitual sentirse más cansado a partir de media tarde, cuando oscurece y se empieza a producir melatonina, la hormona del descanso"

Cómo cambia la energía durante el día

A lo largo del día nuestros niveles de energía van variando, y eso es lo normal. Por la mañana es cuando deberíamos sentir ese impulso para empezar el día, tener más fuerza y vitalidad. Esta va bajando conforme nos acercamos a la noche. "A menudo puedes sentirte cansado después de la comida del mediodía, porque el nivel de azúcar en sangre después de comer dificulta la concentración o el mantenerse activo. Es posible que te sientas cansado y con sueño, pero al cabo de un par de horas todo pasa. Por eso la "siesta" es un hábito inteligente, ¡tan útil para tu bienestar! Incluso por la noche es normal sentirse cansado: a la hora de cenar, el cuerpo comienza a apagarse", señala en una entrevista a Informativos Telecinco.

Pero, ¿qué ocurre cuando llega el frío? En otoño e invierno, es habitual sentirse más cansado a partir de media tarde, cuando oscurece y se empieza a producir melatonina, la hormona del descanso. "Si el cansancio altera tu rutina invernal por las tardes, puedes intentar retrasar la producción de melatonina exponiéndote a luz artificial, como la luz azul de las pantallas de las tabletas y los teléfonos. En realidad, es muy eficaz para bloquear la melatonina y mantenerte despierto, por lo que por la tarde puede ser un recurso para aquellos que se sienten más perezosos; sin embargo, siempre debe evitarse después de la cena. Evita también comer carbohidratos por la tarde, ya que pueden aumentar la somnolencia: son preferibles las proteínas, ya que favorecen el estado de alerta".

"Si te sientes cansado nada más levantarte, es buena idea exponerte a la mayor cantidad de luz posible"

Cansancio a primera hora del día

¿Qué pasa cuando el cansancio se siente a primera hora del día? En principio, no debería ser así y suele ocurrir cuando tenemos el ritmo sueño-vigilia desequilibrado, es decir, que no estás siguiendo el ciclo de luz-oscuridad con tu descanso. "Si te sientes cansado nada más levantarte, es buena idea exponerte a la mayor cantidad de luz posible: quienes tienen dificultades para levantarse por la mañana deberían intentar estar al aire libre bajo la luz natural desde primeras horas del día y, por ejemplo, ir andando a la oficina", aconseja Elena Meli.

También sugiera realizar actividad física por la mañana, ya que puede ser un potente activador del cuerpo y la mente, al igual que tomar un buen desayuno que incluya carbohidratos: pan recién horneado con proteínas como jamón, quesos o huevos. Además de grasas saludables como frutos secos y aceite virgen extra. "El pan, el aceite y el tomate son un comienzo perfecto para sentirse con energía y sin hambre durante mucho tiempo".

Descanso en otoño

Durante los primeros días de frío, el descanso será prioritario. Pero, además, también debemos priorizar aquello que nos gusta para recargar pilas: desde leer hasta practicar deporte, escuchar música, hacer bricolaje... "Todo vale, porque lo que nos hace felices nos ayuda a recuperar energía. ¡El buen sexo también aumenta la energía vital! Advertencia: no caigas en la trampa de los suplementos energéticos. Pueden ser útiles si realmente hay una deficiencia de minerales o micronutrientes, pero solo tu médico puede evaluarlo y recetarte lo que es adecuado para ti. Elegir por tu cuenta es una pérdida de dinero sin ningún beneficio".

Y, ojo, con los ladrones de energía. El estrés crónico es uno de los peores ladrones de energía, junto con los trastornos del sueño, el tabaquismo y ciertos medicamentos. "Incluso las relaciones tóxicas con personas con rasgos narcisistas, victimistas y dominantes también pueden agotar la energía. Pero no hay que subestimar el cansancio porque, como se ha dicho anteriormente, puede estar causado por algunas enfermedades, como el hipotiroidismo, las alergias e intolerancias alimentarias o la anemia por deficiencia de hierro".