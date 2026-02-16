Maitena Berrueco 16 FEB 2026 - 06:30h.

A sus 26 años, está al frente de 'Palm Studios', firma nacida tras un viaje de "desconexión" a Australia

San SebastiánAl poco de terminar sus estudios de Educación Primaria, el joven vasco Aitor Oliden viajó a Australia “sin billete de vuelta” para “desconectar”. Allí se instaló en el barrio de Palm Beach y comenzó a trabajar en una tienda de ropa especializada en impresión digital, “nosotros hacíamos los diseños personalizados para los clientes”. No imaginaba este donostiarra, nacido en Bilbao pero criado en la capital guipuzcoana “de toda la vida”, que aquello iba a inspirarle para lanzar su propia marca de ropa.

De regreso hace dos años a Euskadi, Oliden se trajo la idea, el nombre de la marca “que se nos ocurrió tomando unas cervezas frente a la playa como guiño al barrio en el que vivíamos” y un año más tarde, en 2025, se convirtió en un joven emprendedor y lanzó el sólo al mundo ‘Palm Studios’.

Desde entonces sus sudaderas y camisetas han pasado de su imaginación, al boceto “dibujado a mano en mi tablet” y, de ahí, a las calles: “Me he cruzado a veces con chavales que llevan mi ropa y la sensación es muy guay”.

Estilo "Streewear"

Oliden confiesa que diseña pensando en un público masculino y joven, de entre 17 y 25 años, pero su estilo urbano con toques clásicos, parece encandilar por igual a ellos y ellas. Así, el único requisito, para vestir sus diseños unisex, es “tener personalidad” y “arriesgarse”, porque, según apunta el guipuzcoano, “no son prendas para todo el mundo” y hay quien no se atreve con sus “lavados específicos, desgastes o roturas en los puños”.

Oliden, de 26 años trabaja con varios proveedores de todo el mundo, desde Portugal, España o el Sudeste Asiático, aunque “la prenda sea como sea, siempre se acaba en Donostia”.

'Palm Studios' ha sido hasta ahora sinónimo de sudaderas 100% algodón, con precios entre los 50 y 55 euros, y camisetas, tanto de manga corta como larga, convirtiéndose estas últimas, “las camisetas de manga larga con diseños gráficos, en el producto estrella”, pero Oliden adelanta que ya piensa en ampliar sus diseños y “queremos empezar a hacer pantalones”.

Parece que la firma, nacida de la conexión australiano-vasca, ha conectado con los jóvenes, al menos con algunos de ellos, porque como su creador matiza “no buscamos gustar a todo el mundo”.