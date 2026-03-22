Adiós a pagar por viajar: existen alternativas para hacer escapadas sin invertir ni un euro
Los viajes low cost son una buena manera de conocer más lugares, si sabemos cómo podemos gastar muy poco
Destinos extranjeros que compensan más que dentro de España: destinos baratos y consejos para ahorrar
MadridUn sueño que mucha gente comparte es recorrer el mundo, descubrir nuevos lugares y aprender más sobre ellos, ya sea en breves escapadas o pasando en ellos largos periodos de tiempo. Es algo posible, pero para ello es importante tener algo que no todo el mundo tiene, un presupuesto generoso.
Todo el mundo sabe que financiar un viaje es mucho más que encontrar la manera de desplazarse hasta allí o encontrar un alojamiento que no sea demasiado caro. También es esencial que, una vez que nos encontremos en nuestro destino, tengamos en cuenta que debemos invertir en desplazarnos y alimentarnos, lo que requiere un poco más de dinero del que habíamos pensado en un primer momento.
Contar con el dinero suficiente para poder financiar nuestros sueños es algo que no siempre está al alcance de todos, por eso algunas personas necesitan buscar alternativas para no tener que renunciar a sus sueños antes de poder cumplirlos. En este caso, por suerte, hay ciertas alternativas por las que puede optarse para poder viajar sin tener que invertir más dinero del que se tiene y, aunque no todo el mundo las conoce, pueden hacer que un viaje resulte más gratificante e interesante todavía.
Alternativas para hacer escapadas sin invertir ni un euro
A pesar de que el primer pensamiento que nos viene a la cabeza si intentamos encontrar la fórmula para viajar sin gastar dinero es que eso no es posible, lo cierto es que estaremos equivocados, porque hay algunas alternativas que no siempre son del todo conocidas que hacen que este sí sea un sueño que podemos cumplir. Puede que no siempre sean las opciones más cómodas, pero si queremos gastar lo menos posible, es importante que estemos dispuestos a renunciar a ciertas cosas, y el confort puede que sea una de ellas.
Una forma estupenda de gastar poco dinero en nuestros viajes es estar bien informado de todas las opciones que tenemos, muchas de ellas vienen avaladas por aplicaciones y plataformas, lo que siempre hace que nos sintamos un poco más seguros y protegidos ante nuestras elecciones.
Muchas personas optan por el voluntariado. Hay plataformas que intercambian trabajo por hospedaje y comida, lo que hace que la estancia en el lugar pueda ser más accesible. En este caso no se trata de unas vacaciones, porque la persona está trabajando para poder permitirse su estancia en ese lugar, pero esa es también una manera de conocer los sitios, quedarse un poco más y vivir lo más parecido a como hacen los locales. Técnicamente, no se gana dinero, pero tampoco se gasta.
Hay otras opciones que permiten tener una mayor sensación de descanso, que no requieren mano de obra por nuestra parte. Este tipo de opciones normalmente nos permiten conseguir un alojamiento gratis o prácticamente gratis. Es lo que sucede con las aplicaciones de intercambio de casas, aunque en estos casos se requiere tener una casa para prestar a la otra persona.
No todas las apps que ofrecen alojamiento son iguales, por ejemplo, hay algunas que ofrecen la posibilidad de cuidar la casa de una persona (o house sitting) que va a pasar tiempo fuera y no quiere que quede sin vigilancia o no puede llevarse a sus mascotas, lo que requiere ciertos cuidados.
Hay quien pone a disposición de quien esté interesado la posibilidad de pasar la noche en su sofá, una opción pensada para quien, además de descansar, quiera socializar un poco. También en algunos lugares hay zonas para acampar de manera gratuita, aunque esto no es lo más habitual.
Viajar gratis es un poco más complicado, salvo que nos atrevamos a hacer autoestop, sin embargo, algunas empresas de coches necesitan mover sus vehículos de un lugar a otro y esa puede ser una opción. Lo mejor es buscar ofertas, chollos u opciones de compartir vehículo, porque en la mayoría de los casos, por muy barato que nos parezca, existen ciertos riesgos o gastos con los que no contábamos, por ejemplo, tener que pagar el combustible.
Alimentarse es también esencial una vez que estamos de viaje o descubriendo un lugar diferente y, en este caso, una manera de ahorrar es cocinar nuestra propia comida. No obstante, si queremos comer fuera, podemos seleccionar esos restaurantes locales que no suelen ser los más recomendados por las guías, pero donde los menús del día o las recetas tradicionales hacen que merezca la pena darles una oportunidad.
No es sencillo que un viaje nos salga completamente gratis. Es bastante probable que tengamos que hacer una inversión y, si no es en un punto del camino, será en otro, pero sí que es posible reducir gastos al máximo dedicando el dinero que tenemos a lo que realmente queremos y no teniendo que pagar por cosas que podrían salirnos mucho más económicas si dedicamos un poco de tiempo a buscar la mejor opción.