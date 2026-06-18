Marta Egea 18 JUN 2026 - 20:00h.

La ciencia apunta a que la felicidad no sigue una línea recta, sino una curva en forma de “U”, en la que el bienestar aumenta con la edad después de una etapa más exigente en la mediana edad

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MadridLa felicidad no es una línea recta. Tampoco es un destino fijo al que se llega en un momento concreto de la vida y se mantiene sin cambios. Durante años, la ciencia ha intentado responder a una pregunta que puede parecer sencilla pero es profundamente compleja: ¿existe una edad en la que somos más felices?

La respuesta, lejos de ser simple, dibuja un patrón sorprendente que se repite en diferentes países, culturas y generaciones. Ese patrón tiene forma de curva. Según múltiples estudios internacionales, el bienestar a lo largo de la vida sigue una especie de trayectoria en “U”: comienza alto en la juventud, va descendiendo durante la vida adulta y vuelve a aumentar con el paso de los años. Pero lo más llamativo es que muchas investigaciones coinciden en que el mayor bienestar suele alcanzarse alrededor de los 60 años.

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La famosa “curva de la felicidad”

Uno de los descubrimientos más sólidos en psicología es que la felicidad no evoluciona de forma lineal. Estudios del National Bureau of Economic Research han analizado datos de millones de personas en diferentes países y han encontrado un patrón consistente: la satisfacción vital tiende a disminuir desde la juventud hasta la mediana edad, para luego aumentar progresivamente.

En concreto, ese descenso suele alcanzar su punto más bajo alrededor de los 45-50 años, una etapa marcada por la presión laboral, las responsabilidades familiares y la sensación de “estar en medio de todo”. Pero, a partir de ese punto, algo cambia y la curva vuelve a subir.

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El bienestar máximo llega alrededor de los 60

Según investigaciones recientes y expertos en neurociencia como Fabricio Ballarini, el punto en el que muchas personas alcanzan mayor bienestar se sitúa en torno a los 60 años.

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Este dato desafía uno de los grandes mitos culturales: la idea de que la juventud es la etapa más feliz de la vida. La realidad es que los estudios muestran lo contrario. Aunque los años jóvenes pueden estar llenos de experiencias intensas, también suelen ir acompañados de incertidumbre, presión social y comparación constante. Sin embargo, la etapa madura tiende a ofrecer algo diferente: estabilidad, perspectiva y una relación más tranquila con uno mismo.

¿Por qué somos más felices a esa edad?

La idea de que muchas personas alcanzan su mayor bienestar alrededor de los 60 años puede resultar contraintuitiva en una cultura que idealiza la juventud. No obstante, la ciencia apunta a un cambio profundo que ocurre con el paso del tiempo: no es que desaparezcan los problemas, sino que cambia la forma de enfrentarlos. Uno de los factores más importantes es la regulación emocional. Con los años, el cerebro aprende a gestionar mejor el estrés, la frustración o la incertidumbre. Las reacciones tienden a ser menos impulsivas y más equilibradas, lo que reduce el impacto emocional de los conflictos cotidianos.

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A esto se suma una transformación en las prioridades. En etapas más tempranas, gran parte del bienestar está ligado a metas externas: éxito profesional, reconocimiento social, estabilidad económica o cumplimiento de expectativas. Con el tiempo, ese foco se desplaza hacia aspectos más internos y sostenibles, como la tranquilidad, las relaciones personales o el propio tiempo. Este cambio está muy relacionado con la llamada teoría de la selectividad socioemocional, que explica cómo, al percibir el tiempo más limitado, las personas comienzan a priorizar experiencias emocionalmente significativas frente a objetivos a largo plazo.

Otro elemento clave es la reducción de la presión social. A medida que avanza la vida, muchas personas dejan de sentirse obligadas a cumplir con estándares externos o compararse constantemente con los demás. Esto hace que se sea más auténtico y que exista una sensación de coherencia personal que impacta directamente en el bienestar. Además, las relaciones suelen ser más selectivas: se pierde cantidad, pero se gana en calidad. Se invierte más tiempo en vínculos significativos, lo que refuerza el apoyo emocional y la sensación de pertenencia.

Por último, también influye la experiencia acumulada. Haber vivido diferentes etapas, retos y decisiones aporta perspectiva. Se aprende qué merece la pena y qué no, qué situaciones son realmente importantes y cuáles son pasajeras. Esa mirada más amplia permite relativizar problemas y centrarse en lo esencial.

Un cambio de mentalidad: de “tener” a “ser”

A medida que va avanzando la vida, muchas personas experimentan un cambio silencioso pero profundo en su forma de entender el bienestar. Si en etapas más tempranas la felicidad suele asociarse a lo que se tiene como los logros profesionales, estabilidad económica o reconocimiento social, con el paso del tiempo ese foco empieza a desplazarse hacia lo que se es. Es decir, hacia una sensación más interna de equilibrio, coherencia y tranquilidad que no depende tanto de factores externos ni de comparaciones constantes.

Este cambio de mentalidad no ocurre de forma brusca, sino progresiva. La experiencia acumulada permite relativizar objetivos que antes parecían imprescindibles y dar más valor a otros aspectos. En lugar de perseguir continuamente nuevas metas, muchas personas comienzan a priorizar el presente y a centrarse en aquello que les aporta sentido. El resultado no es una felicidad más intensa, sino más estable: menos ligada a lo que falta y más conectada con lo que ya está.