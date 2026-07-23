Errores que arruinan tu imagen profesional antes de hablar

Marta Egea 23 JUL 2026 - 06:15h.

La imagen profesional empieza antes de hablar con gestos como mirar el móvil, llegar con prisas o no presentarse correctamente se puede dar una mala impresión

Ordenar la casa con frecuencia y el efecto psicológico que puede tener en el bienestar

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MadridLa imagen profesional empieza antes siquiera de abrir la boca: al entrar en una sala, al saludar, al mirar a quien está delante, cuando se llega a una reunión. En el entorno laboral, los pequeños gestos son como cartas de presentación silenciosas. A veces pueden reforzar la confianza, otras generan el efecto contrario.

Una buena presencia profesional no consiste en parecer perfecto, sino en transmitir respeto, atención y fiabilidad. Muchas veces se cree estar proyectando una imagen concreta, pero los demás pueden percibir algo muy distinto, ya que las personas emiten juicios de manera inconsciente. Por lo que la profesionalidad no va a depender solo de saber hacer bien un trabajo, sino también de cómo se está presente en los espacios compartidos.

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Mirar el móvil mientras alguien habla

Este es uno de los errores más comunes, pero también más dañinos. Puede parecer un gesto pequeño: comprobar una notificación, mirar la hora, desbloquear la pantalla por inercia… No obstante, el mensaje que puede recibir el interlocutor es de indiferencia.

En comunicación profesional, la atención es una forma de respeto. Cuando alguien está hablando y la otra persona mira el teléfono, se rompe esa conexión. La conversación ya no es prioritaria y pasa a competir con una pantalla. El problema no es solo de cortesía, puede afectar a la confianza.

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En caso de que haya una razón legítima para estar atento al teléfono, conviene explicarlo antes. Con una simple aclaración, la lectura del gesto cambia por completo. De todos modos, la solución es sencilla: el móvil siempre boca abajo, en silencio y fuera del campo visual. Si no es imprescindible, no debe estar encima de la mesa. Tenerlo a mano puede ser una distracción y transmitir que importa más el móvil que las personas que están presentes.

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No presentarse correctamente

Presentarse puede parecer algo básico, pero muchas personas fallan ahí. Utilizar diminutivos, decir solo el nombre de pila en un contexto formal, dar un apretón de manos demasiado flojo o evitar la mirada puede transmitir inseguridad, desinterés o falta de preparación.

En un ámbito profesional, la presentación debe ser clara, breve y segura. Lo correcto es mirar a los ojos, sonreír ligeramente, dar el nombre completo y acompañarlo, si procede, del cargo o función.

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Llegar justo a la hora indicada

Llegar tarde es un error evidente, pero llegar justo a la hora también puede resultar problemático en ciertos contextos profesionales. Si una reunión empieza a las 10:00h y una persona entra justo a esa hora, todavía tiene que sentarse, sacar el ordenador, abrir documentos, quitarse el abrigo o pedir disculpas en caso de interrumpir. Técnicamente no ha llegado tarde, pero tampoco se está preparado.

Una regla muy útil es llegar cinco minutos antes, de esta forma hay un margen suficiente para poder ubicarse, respirar, revisar lo necesario y empezar con serenidad. Por otro lado, esa puntualidad muestra madurez, profesionalidad, respeto y cortesía hacia el resto de asistentes; además, llegar unos minutos antes permite sentarse y prepararse correctamente antes de que comience la reunión.

Entrar sin observar el ambiente

Otro error que puede arruinar la imagen profesional antes de hablar es entrar en una sala sin leer el contexto. Hay personas que llegan hablando alto, interrumpen una conversación ya iniciada, saludan de forma excesivamente efusiva en un entorno serio o se sientan sin esperar indicaciones.

Observar también indica profesionalidad. Antes de actuar, conviene dedicar unos segundos a entender qué está pasando. Este gesto demuestra inteligencia social. Adaptarse al entorno no quiere decir perder profesionalidad, sino facilitar la comunicación, la productividad y el respeto entre aquellos que participan.

Descuidar la postura corporal

La postura corporal habla antes que las palabras. Entrar encorvado, sentarse de cualquier forma, cruzarse de brazos de forma defensiva o moverse con un excesivo nerviosismo puede transmitir inseguridad, incomodidad o falta de interés.

El lenguaje corporal tiene una gran influencia en cómo se percibe la confianza de una persona, con señales como la sonrisa, el contacto visual o los gestos abiertos. Esto no quiere decir que haya que impostar una actitud teatral. Es suficiente con mantener una postura erguida, caminar sin una excesiva prisa, sentarse con estabilidad y evitar movimientos que puedan distraer. Si se está en una reunión, pequeños gestos como asentir, tomar notas o mirar a quien habla pueden ayudar a transmitir atención.

Vestir sin tener en cuenta el contexto

La ropa no lo es todo, pero también comunica. Un look demasiado informal para una reunión de trabajo con prendas descuidadas, calzado sucio o una apariencia poco cuidada pueden afectar a la percepción profesional antes de empezar la conversación.

Esto no implica que haya que llevar siempre traje. La clave está en entender el contexto. No es lo mismo una agencia creativa, una consultora, una entrevista de trabajo, una reunión con clientes o una jornada interna de equipo. Se debe vestir en coherencia con el espacio y con el mensaje que se quiere transmitir. La ropa puede ser sencilla, cómoda y actual, pero debe estar limpia, cuidada y alineada con la situación.