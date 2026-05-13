Desayunar todos los días, un hábito muy debatido sobre el que muchos estudios se ponen de acuerdo

Marta Egea 13 MAY 2026 - 06:15h.

El desayuno ha pasado de considerarse imprescindible a cuestionarse, pero en la mayoría de los casos desayunar sí que se asocia con mejores indicadores de salud

Los mejores y peores desayunos para estar en forma, según un experto

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MadridHay pocas costumbres que generen tanto debate en nutrición como el desayuno. Durante años se presentó como la comida más importante del día, prácticamente una obligación. Después llegaron corrientes que lo relativizaron: no todo el mundo tiene hambre cuando se despierta, saltárselo no siempre implica un problema y, en algunas situaciones, puede formar parte de estrategias dietéticas concretas.

Lo que dicen hoy muchos expertos es bastante más matizado. Desayunar no es una ley inamovible válida para todo el mundo, pero tampoco es un hábito irrelevante. La evidencia más reciente señala que, en general, desayunar con regularidad suele asociarse con mejores indicadores de salud, mejor calidad global de la dieta y, en algunos estudios, también con más bienestar subjetivo. Ahora bien, la clave no está solo en desayunar, sino en cómo, qué y en qué contexto se hace.

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Un hábito debatido, pero cada vez más entendido

Parte de la confusión viene de que durante muchos años se han mezclado mensajes muy diferentes. Por un lado, estudios observacionales encontraban que quienes desayunaban a diario tendían a tener una mejor salud cardiometabólica, menos obesidad y mejores hábitos generales. Por otro, algunos ensayos mostraban que desayunar por sí solo no garantiza adelgazar ni mejora automáticamente cualquier marcador. Esto llevó de considerar el desayuno obligatorio a pensar que era algo indiferente.

La investigación actual está empezando a ordenar el debate. Una revisión de 2025 sobre saltarse el desayuno resume que omitirlo se ha relacionado con alteraciones metabólicas, peor control glucémico, más riesgo cardiovascular y cambios en señalización circadiana, aunque también recuerda que los efectos dependen del contexto y del patrón dietético global. Además, trabajos recientes demuestran que consumir desayuno con frecuencia se asocia con mejor control de la glucosa, mejor peso corporal y mejores marcadores de salud en adultos. Por lo que, el consenso emergente no es que desayunar sea obligatorio para todos, sino que en la mayoría de los casos desayunar de forma habitual y con buena calidad nutricional parece jugar a favor de la salud.

Desayunar está asociado con mejor calidad de dieta

Uno de los puntos en los que más se repite en los estudios es que las personas que desayunan con regularidad suelen tener una alimentación global más equilibrada. Esto no quiere decir que el desayuno tenga poderes mágicos, sino que a menudo forma parte de un patrón de vida más estable y estructurado.

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Algo parecido muestran los estudios sobre salud metabólica. Un artículo de 2025 sobre desayuno y control de la insulina señala que quienes desayunan a diario tienden a presentar una menor ingesta calórica total desordenada, mejor peso corporal y mejores marcadores glucémicos. También se ha visto que saltarse el desayuno está asociado a una peor calidad de dieta y a más factores de riesgo metabólico. Desayunar puede ayudar a ordenar el día alimentario, evitar un exceso de hambre posterior y reducir la probabilidad de improvisar con opciones menos saludables a media mañana o al mediodía.

El desayuno y el cerebro

Otro ámbito interesante es el cognitivo. Algunos estudios recientes han observado asociaciones entre desayuno regular y mejor función cognitiva, sobre todo en adultos de más edad. Una investigación con adultos chinos de 55 años o más encontró que el consumo de desayuno se asociaba positivamente con la función cognitiva, y que parte de esta relación podría explicarse por una mejor calidad global de la dieta.

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Además, un estudio clínico sobre omitir el desayuno y deterioro cognitivo habitual concluyó que saltárselo se relacionaba con mayor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo y neurodegeneración en personas mayores. Aunque este tipo de estudios no demuestra por sí solo causalidad absoluta, sí que refuerza la idea de que el desayuno puede formar parte de un marco protector cuando hablamos de salud cerebral y envejecimiento.

No todo desayuno es igual

Uno de los grandes puntos ciegos del debate público es este, a veces se habla del desayuno como si cualquier cosa que se tome por la mañana fuera igual. La calidad del desayuno importa mucho. Un desayuno que incluya fruta, lácteos o yogur, proteína, cereales integrales o frutos secos no es igual que un desayuno basado en bollería, azúcares rápidos o productos ultra procesados. Un estudio de 2025 encontró que un desayuno muy rico en grasa y azúcares empeoraba parámetros psicológicos y fisiológicos relacionados con el rendimiento matinal.

No es raro que algunos estudios no vean ventajas claras si lo que se compara son desayunos de mala calidad. La cuestión no es solo desayunar, sino desayunar bien. Aquí es donde el consenso de muchos nutricionistas se alinea: el desayuno puede útil, pero no cualquier desayuno aporta lo mismo.

Entonces, ¿es obligatorio desayunar?

Realmente no. No hay ninguna obligación biológica de desayunar. De hecho, hay personas que no tienen hambre por la mañana y que pueden organizar bien su alimentación sin desayuno. Pero que no sea obligatorio no significa que sea irrelevante. En población general, desayunar con regularidad está asociado con mejores resultados de salud que saltárselo de manera habitual.

Por otro lado, desayunar cada día puede actuar como una especie de ancla conductual. Ordena los horarios, da estructura al día y puede ayudar a distribuir mejor la energía y la ingesta. Este valor de rutina aparece de manera indirecta también en diversos estudios de bienestar y hábitos saludables.