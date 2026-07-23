La alarma comenzó en Santutxu, donde numerosos vecinos compartieron la aparición de pequeños asteriscos dibujados con bolígrafo junto a las puertas

En otros puntos del barrio también se han localizado símbolos diferentes, como pequeñas cruces, lo que ha aumentado todavía más la incertidumbre

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VizcayaLa aparición de marcas junto a las puertas de varias viviendas y la detección de otros posibles métodos para facilitar el acceso a edificios han disparado la preocupación entre numerosos vecinos de Bilbao. Lo que comenzó hace unos días en el barrio de Santutxu se ha ido extendiendo a otras zonas de la ciudad, como Txurdinaga, Solokoetxe, Miribilla y San Adrián, donde distintos residentes aseguran haber encontrado símbolos dibujados junto a las puertas de sus pisos o haber detectado silicona en cerraduras y otros elementos de acceso a los portales.

Aunque por el momento no existe confirmación oficial de que estas marcas respondan a una estrategia organizada para seleccionar viviendas donde cometer robos, la inquietud se ha propagado entre las comunidades de propietarios, especialmente en pleno periodo vacacional, cuando muchas viviendas permanecen vacías durante varios días.

Asteriscos, cruces y otras marcas junto a las puertas

La alarma comenzó en Santutxu, donde numerosos vecinos compartieron la aparición de pequeños asteriscos dibujados con bolígrafo junto a las puertas de distintas viviendas. Según explican varios residentes, estos símbolos aparecieron en diferentes edificios del barrio prácticamente al mismo tiempo.

Las sospechas surgieron a raíz de conversaciones entre vecinos, quienes comenzaron a buscar posibles coincidencias entre las viviendas marcadas. Algunos aseguran que varias de ellas se encontraban desocupadas durante el fin de semana o que los pisos que disponían de carteles de alarma no presentaban estas señales. No obstante, estas circunstancias responden a apreciaciones vecinales y no han sido confirmadas por las autoridades.

En otros puntos del barrio también se han localizado símbolos diferentes, como pequeñas cruces, lo que ha aumentado todavía más la incertidumbre sobre el origen y el significado de estas señales. Con el paso de los días, avisos similares han comenzado a llegar desde otros barrios de Bilbao, como Txurdinaga, Miribilla, Solokoetxe y San Adrián, donde distintas comunidades aseguran haber detectado marcas parecidas en portales o viviendas.

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Una mujer llamó a numerosos timbres

Entre los testimonios recogidos por los vecinos hay uno que se repite en varios edificios de Santutxu. Diversos residentes aseguran que una mujer recorrió distintos portales llamando puerta por puerta durante la mañana.

Según las descripciones aportadas por quienes afirman haberla visto, llevaba una carpeta y una acreditación colgada al cuello, dando la impresión de realizar algún tipo de encuesta o visita profesional. Algunos vecinos sostienen que formulaba preguntas relacionadas con las viviendas y sospechan que podría estar tratando de comprobar qué pisos se encontraban ocupados.

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Horas después de su paso comenzaron a aparecer los asteriscos junto a algunas puertas de los edificios donde, presuntamente, había estado llamando a los timbres.

Uno de los vecinos afectados explica que no abrió la puerta cuando llamaron y que, al salir posteriormente de casa, encontró una marca dibujada en la pared junto a su vivienda. Tras comentarlo con otros residentes descubrió que otras puertas del mismo edificio también presentaban símbolos similares.

Avisos en los portales y comunicación a la Policía

La preocupación llevó a varias comunidades de propietarios a colocar carteles informativos en los portales para advertir al resto de vecinos, especialmente a quienes tienen previsto marcharse de vacaciones. En esos avisos se recomienda extremar las precauciones, no abrir la puerta a personas desconocidas y eliminar cualquier marca sospechosa que pueda aparecer junto a las viviendas.

Al mismo tiempo, varios residentes decidieron comunicar lo sucedido tanto a la Policía Municipal como a la Ertzaintza que, por el momento, no han confirmado públicamente que estas marcas formen parte de una estrategia para planificar robos en viviendas, ni han atribuido un significado concreto a los símbolos encontrados.

También preocupa el uso de silicona

La inquietud vecinal no se limita únicamente a las marcas junto a las puertas. En distintos barrios también se han comunicado casos de silicona aplicada en cerraduras o incluso en mirillas de algunas viviendas.

Según explican varios residentes, este método podría utilizarse para impedir el correcto funcionamiento de determinados elementos del edificio. En algunos casos, los vecinos aseguran haber detectado silicona en las cerraduras de los portales, mientras que otros afirman que se llegó a inutilizar la mirilla de viviendas próximas al supuesto objetivo.

Estas situaciones han incrementado la sensación de inseguridad entre los residentes, aunque tampoco existe una confirmación oficial de que todos estos hechos estén relacionados entre sí.

El debate sobre reforzar la seguridad

La sucesión de incidentes ha reabierto el debate sobre la conveniencia de reforzar la seguridad en las comunidades de propietarios. Cada vez son más los vecinos que plantean la instalación de cámaras de videovigilancia en portales y zonas comunes, especialmente durante el verano, cuando muchas viviendas permanecen cerradas durante varios días o semanas.

Mientras tanto, las recomendaciones pasan por mantener la prudencia, evitar facilitar el acceso a desconocidos y comunicar inmediatamente cualquier comportamiento que resulte sospechoso.

Las autoridades no han confirmado que exista una campaña organizada detrás de las marcas detectadas en diferentes barrios de Bilbao. Sin embargo, la coincidencia de avisos en distintos puntos de la ciudad ha llevado a numerosas comunidades a permanecer especialmente atentas durante estas semanas.

A la espera de que se esclarezca el origen de estos símbolos y de los incidentes registrados en varios edificios, la principal preocupación de los vecinos sigue siendo prevenir posibles robos en un periodo del año en el que muchas viviendas permanecen vacías debido a las vacaciones.