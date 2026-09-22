Marta Egea 22 SEP 2026 - 20:00h.

La psicología explica que hablar solo en voz alta no tiene por qué ser una señal de alarma, sino ayuda a ordenar pensamientos, regular emociones o tomar decisiones

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MadridHablar solo tiene mala fama. Muchos creen que pensar en voz alta es raro, una manía o una señal de que algo no va bien. Pero, la psicología opina distinto. Lleva tiempo explicando justo lo contrario: en la mayoría de los casos, hablar solo no es señal de nada malo, sino una forma natural de ordenar la mente.

Este hábito, conocido en psicología como autoverbalización, habla privada o ‘self-talk’, consiste en poner en palabras los propios pensamientos, instrucciones, dudas o emociones. A veces pasa en silencio y otras sale al exterior convirtiéndose en una frase dicha en voz alta, aunque no haya delante. Lejos de ser una conducta extraña, puede cumplir funciones muy concretas: ayudar a concentrarse, organizar tareas, regular emociones, tomar decisiones o recordar lo que se está haciendo.

Un hábito más común de lo que parece

Hablar solo no es exclusivo de personas solitarias, despistadas o nerviosas. Muchas personas lo hacen en casa, en el coche, mientras trabajan, cuando ordenan, cuando estudian o cuando tienen que tomar una decisión. Algunas lo hacen de forma consciente; otras apenas se dan cuenta hasta que alguien las escucha.

En realidad, la mente humana funciona en gran medida a través del lenguaje. Nos contamos lo que ha pasado, anticipamos lo que puede ocurrir, repasamos conversaciones, nos damos instrucciones y tratamos de poner orden en lo que sentimos. Buena parte de ese proceso pasa en silencio, pero en ciertos momentos puede salir en voz alta.

Esto suele pasar cuando la tarea exige más atención, cuando estamos bajo presión, cuando necesitamos recordar una secuencia o cuando queremos calmarnos. Decir algo en voz alta convierte un pensamiento difuso en una frase concreta. Esa frase puede funcionar como una especie de guía externa.

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El origen está en la infancia

Para entender por qué hablamos solos, conviene mirar a los niños. Es habitual ver a un niño jugando mientras habla: “ahora este muñeco aquí”, “esto se cae”. Durante mucho tiempo, ese lenguaje fue interpretado como algo inmaduro. Pero la psicología del desarrollo le dio otra lectura.

Lev Vygotsky, uno de los grandes referentes en psicología, defendió que el habla privada de los niños cumple una función de autorregulación. Es decir, les ayuda a dirigir su conducta, resolver problemas y organizar lo que están haciendo. Con el tiempo, esa voz externa se va interiorizando y se convierte en un diálogo interno.

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Pero, en los adultos, esa voz no desaparece. Lo normal es que sea más silenciosa, más rápida y más condensada. Pero en ciertas situaciones vuelve a salir al exterior. Cuando una persona adulta habla sola mientras resuelve una tarea, no está volviendo a ninguna etapa infantil: solo está usando una herramienta mental que ya conoce.

Hablar solo ayuda a concentrarse

Uno de los beneficios más interesantes del habla en voz alta es su efecto sobre la atención. Cuando verbalizamos una instrucción, obligamos a la mente a enfocarse en una idea concreta. Es una forma de reducir el ruido mental.

Por eso, muchas personas hablan solas cuando buscan algo. Repetir el nombre del objeto puede ayudar a mantenerlo activo en la mente. No es una superstición: algunos estudios han observado que nombrar en voz alta lo que se busca puede facilitar la tarea, sobre todo cuando existe una relación clara entre la palabra y el objeto.

La autoverbalización es especialmente útil cuando una tarea tiene varios pasos. Cocinar, montar un mueble, preparar una maleta, revisar una lista, estudiar, hacer una gestión administrativa o resolver un problema técnico son situaciones en la que muchas personas se hablan sin darse cuenta.

Decir los pasos en voz alta ayuda a mantener una secuencia. Primero hacer una cosa, después otra, luego revisar otra cosa. El pensamiento deja de ser una masa de pendientes y se convierte en una cadena de acciones. Esa estructura reduce errores y evita saltarse partes del proceso. Es una manera de dejar constancia mental de algo que, de otra forma, podría mezclarse con el resto de gestos automáticos del día.

Hablarse bien es importante

No todo diálogo interno ayuda. La manera en la que una persona se habla puede marcar una gran diferencia. No es igual decirse “soy un desastre” que “me he equivocado, pero puedo solucionarlo”. La psicología distingue entre un autodiálogo destructivo y uno más constructivo. El primero hace que la culpa, la ansiedad o la sensación de incapacidad aumenten. El segundo ayuda a regularse, a tomar perspectiva y a actuar con más calma.

Esto no quiere decir que se tenga que pensar en positivo todo el rato. Es poco realista y puede resultar frustrante. Se trata más bien de hablarse con un tono útil para poder recuperar el control.

Además, el problema no es hablar solo. El problema sería si ese diálogo se volviera angustioso, incontrolable, desconectado de la realidad o acompañado de otros síntomas preocupantes, en ese caso, sí que se recomienda pedir ayuda.