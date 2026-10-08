Marta Egea 08 OCT 2026 - 06:15h.

Caminar sin auriculares, desayunar sin televisión o descansar unos minutos sin mirar el móvil son formas sencillas de dar al cerebro una pausa real

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MadridVivimos rodeados de ruido. El tráfico, las notificaciones, la televisión, podcast, música o vídeos en redes sociales. Pasar unos minutos sin ningún estímulo sonoro puede resultar raro. Para algunas personas, incluso incómodo. Sin embargo, la investigación lleva años estudiando qué ocurre cuando el cerebro dispone de pequeños periodos de descanso sin nuevas demandas externas.

El silencio no es una terapia capaz de transformar el cerebro en unos días ni tampoco existe una evidencia suficiente para afirmar que unos minutos diarios pueden producir grandes cambios estructurales. Si que se sabe, en cambio, que reducir el ruido y reservar momentos de descanso despierto puede bajar la carga de estimulación, favorecer ciertos procesos de memoria y permitir al organismo recuperarse de un entorno que continuamente exige.

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El cerebro no se apaga cuando desaparece el ruido

Permanecer en silencio no quiere decir que el cerebro deje de trabajar. Incluso cuando una persona no está haciendo ninguna tarea concreta, sigue existiendo una intensa actividad cerebral.

Una de las redes más estudiadas es la denominada red neuronal por defecto, un conjunto de regiones que aumenta su actividad relativa cuando la atención deja de dirigirse hacia una tarea externa. Se ha relacionado con procesos como los recuerdos autobiográficos, la reflexión de uno mismo, la imaginación del futuro y el pensamiento espontáneo.

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Esto ayuda a explicar por qué, cuando desaparecen las conversaciones, las pantallas y otras distracciones pueden comenzar a surgir pensamientos que durante el día estaban en segundo plano. No significa que el silencio permita “ordenar el cerebro”, sino que ofrece una situación en la que disminuye algunas demandas externas y la atención puede dirigirse hacia procesos internos.

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Lo que sabemos: el ruido supone una carga mental

Es cierto que todavía falta investigación específica sobre los beneficios del silencio absoluto, pero existe mucha más evidencia sobre la exposición continua al ruido y sus consecuencias para la salud.

Las revisiones realizadas para las directrices de la OMS han relacionado el ruido ambiental, sobre todo el procedente del tráfico, aviones o ferrocarriles, con alteraciones del sueño y efectos cardiovasculares. En el caso del tráfico rodado, varios estudios longitudinales también han encontrado asociaciones con un mayor riesgo de enfermedad cardiaca isquémica.

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El mecanismo no depende solo de que un sonido pueda ser molesto. Un ruido inesperado puede activar respuestas fisiológicas incluso cuando una persona intenta ignorarlo. Durante la noche, el organismo puede responder a los sonidos aunque no haya un despertar consciente. Por eso, reducir el ruido del dormitorio es una de las recomendaciones más comunes para mejorar el entorno de sueño.

Descansar unos minutos puede ayudar a la memoria

Uno de los ámbitos en los que la evidencia resulta más interesante es la memoria. Varios experimentos han observado que después de aprender algo, permanecer durante unos minutos tranquilamente, sin realizar inmediatamente otra tarea, puede favorecer a la consolidación de esa información.

Una revisión y metaanálisis publicada en 2015 reunió 37 estudios y 63 experimentos sobre lo que se conoce como descanso despierto. Los autores encontraron un beneficio significativo para la consolidación de la memoria. La explicación propuesta es que introducir inmediatamente nueva información puede interferir con los recuerdos recién formados. Un breve periodo de tiempo sin nuevas demandas permite que algunos de esos procesos continúen.

El ruido también se puede relacionar con el estado de ánimo

Cuando el sonido se convierte en una molestia persistente, sus efectos pueden ir mucho más allá de la concentración. Un metaanálisis encontró asociaciones entre una elevada molestia por ruido ambiental y mayores niveles de ansiedad, depresión y peor salud mental general, aunque los propios investigadores señalaron limitaciones importantes y la necesidad de más estudios.

Una revisión más reciente, publicada en 2025, descubrió que la alteración del sueño y la propia sensación de molestiapodrían explicar parte de la relación entre ruido ambiental y salud mental. Sin embargo, la certeza de la evidencia todavía es baja.

Esto significa que pasar diez minutos en silencio no puede considerarse un tratamiento contra la ansiedad. Lo que sí parece razonable es reducir la exposición innecesaria a estímulos cuando el entorno se ha vuelto agotador.

No es necesario buscar silencio absoluto

En la vida cotidiana, el objetivo no tiene que ser encontrar una habitación completamente insonorizada. El canto de los pájaros, una conversación tranquila o los sonidos habituales de una casa no equivalen al ruido ambiental intenso que se estudia en muchas investigaciones.

Es suficiente con crear momentos en los que no se añadan estímulos voluntariamente como caminar durante diez minutos sin auriculares, desayunar sin televisión, conducir un tramo sin música o dejar el teléfono mientras se toma un café. Estas son formas sencillas de reducir temporalmente la cantidad de información que tiene que procesar nuestro cerebro.