Maitena Berrueco 26 MAY 2025 - 15:09h.

Los jardineros cumplen dos meses de huelga sin acuerdo sobre el convenio ni las condiciones laborales

Los plátanos bilbaínos baten récords

Vitoria-GasteizLos trabajadores encargados del mantenimiento de parques y jardines de Vitoria cumplen dos meses de huelga indefinida y, esta tarde, han convocado una manifestación. La falta de acuerdo con la empresa adjudicataria del servicio, Enviser, amenaza con enquistar un conflicto laboral que parece abocado a que el Ayuntamiento termine rescindiendo el contrato, año y medio antes de su vencimiento. "Es una mala situación para todos: los trabajadores no cobran, la empresa no cobra porque no está prestando un servicio" y la ciudad "está asilvestrada", explica Beatriz Artolazabal, concejala vitoriana de Espacio Público y Barrios, que aboga porque "se acerquen posturas".

Con los jardineros de Vitoria está ocurriendo un poco como con el apagón masivo del pasado 28 de abril, es decir, que hasta que no nos vimos privados de la electricidad durante horas, no nos paramos a pensar en lo importante que es en nuestras vidas. Que los jardines tuvieran el césped cortado, que no hubiera basura en los parques, que los setos estuvieran podados y los árboles cuidados, se daba por hecho, hasta que hace ahora dos meses estos profesionales se hartaron de trabajar sin convenio colectivo propio y cobrando sueldos que apenas superan el SMI.

El 26 de marzo arrancaron una huelga indefinida que este lunes, 26 de mayo, cumple dos meses. En este tiempo no ha habido acuerdo entre los trabajadores, que exigen un convenio laboral propio y una mejora de las condiciones laborales, y Enviser, la empresa concesionaria del mantenimiento de parques y jardines en Vitoria. Con este motivo, hoy por la tarde, a las 18.30 horas, se ha convocado una manifestación, que cuenta con el apoyo de numerosos colectivos de la ciudad.

"No hay un problema de Salud Pública"

Ocho semanas sin cortar, podar, eliminar la maleza o aplicar tratamiento fitosanitarios es mucho tiempo, de hecho, los profesionales advierten que tardarán más de un año en que la ciudad recupere su imagen habitual. Pero más allá de un problema estético, que la naturaleza se abra paso en zonas urbanas, acarrea el aumento de insectos, tales como, garrapatas, pulgas y mosquitos; la presencia, cada vez menos anecdótica, de víboras y hasta la reducción de la visibilidad en algunos puntos del trazado.

Las consecuencias de la falta de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, además de ocho grandes parques y del Anillo Verde, hace tiempo que las vienen sufriendo, sobre todo, las mascotas. El Colegio de Veterinarios de Álava advirtió del incremento de consultas por lesiones, cortes y traumatismos entre los perros, dada la escasa visibilidad. Pero, sobre todo, preocupa el aumento de ataques de víboras que, normalmente, estarían en zonas más frondosas y que ahora acceden a otros espacios urbanos y “hemos percibido un aumento de picaduras de víboras”.

Las garrapatas y el aumento de otras colonias de insectos son otras de las consecuencias del crecimiento salvaje de la naturaleza. El temor a que derive en un problema de Salud Pública es latente, ya que las temperaturas van en aumento y muchos expertos, apuntan a que los mosquitos y otros bichos crecerán sin control en la ciudad. Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que hay que "evitar el alarmismo" porque, al menos por ahora, "no hay tal problema de Salud Pública".

En plena primavera y sin jardineros, es ya un hecho que la naturaleza se ha desmadrado en la ciudad y empieza a afectar a algunos servicios. Cierto es que no ha impedido que las piscinas municipales de Mendizorrotza y Gamarra abrieran la temporada este pasado viernes 23, pero tras ocho semanas sin que un solo cortacésped haya adecentado las zonas verdes de estas instalaciones, no es difícil imaginar a los usuarios tratando de localizar sus toallas entre hierbas y plantas, a su regreso tras darse un chapuzón.

A medida que avanzan los días sin un acuerdo, se hace más factible una posible rescisión del contrato que el Ayuntamiento vitoriano tiene con Enviser hasta diciembre de 2027. Hasta ahora, la empresa ha dejado de cobrar unos 500.000 euros por no prestar el servicio.

