Ante el estado y que carecían de permiso municipal, Bakio decretó el cierre y los niños regresaron a casa

BilbaoEl vídeo promocional de los Campamentos Verano Aventura, organizados por la empresa The Wild Ones muestra paisajes playeros idílicos, jóvenes divirtiéndose mientras practican surf, voleibol o skate. Una imagen muy alejada de la decadencia del alojamiento que tenían previsto para los chavales que este año se habían apuntado al campamento que se desarrollaba en la localidad costera de Bakio. Los escombros esparcidos por el lugar, la suciedad y el mal estado del cableado eléctrico, entre otros, esperaban este pasado fin de semana la llegada de los menores de entre 12 y 17 años.

Bakio, tras constatarse las graves deficiencias en materia de higiene y seguridad, decretaba el cierre del campamento de verano privado promovido por la empresa The Wild Ones en este municipio vizcaíno.

Las familias de los menores que iban a pasar unos días en el campamento de verano clausurado fueron las primeras en poner el grito en el cielo. Tras sus denuncias, la Policía Municipal de Bakio acudió este pasado domingo a inspeccionar el edificio donde se desarrollaba el campamento. Se trata del albergue Umeen Etxea-Casa de Colonias, propiedad del Obispado, y situado en el número 48 del barrio Gibelorratzagako San Pelaio.

Los derechos de los niños, lo primero

No había lugar a dudas, las condiciones higiénicas del lugar eran pésimas y tampoco se garantizaba la seguridad de los niños. A todo ello se suma que la empresa no contaba con permiso municipal para actuar en el edificio. Así, el Ayuntamiento de Bakio optó por ordenar la suspensión de las actividades y decretó el cierre del campamento.

El Ayuntamiento de Bakio tiene claro que los derechos de la infancia son una prioridad, y no va a aceptar ninguna actitud similar en nuestro pueblo. Por eso, aunque el servicio no ha sido ofrecido por el municipio, ni el edificio es de su competencia, decidieron clausurarlo.

Según el decreto, la empresa tenía 24 horas para desmantelar el campamento. Representantes municipales hablaron con los coordinadores del campamento, y estos explicaron que el tiempo era suficiente para que las y los niños regresaran a sus hogares. Este mismo lunes 14, todos los menores habían regresado a sus casas.

Otro campamento cerrado en Sopela

No es el único caso, este mismo mes de julio el Ayuntamiento de Sopela (Vizcaya) decidió cancelar el campamento Summer Camp, organizado por el propio Ayuntamiento, tras detectar que el centro donde se desarrollaba la actividad no reunía las condiciones adecuadas de seguridad. En este caso, fue una de las monitoras la que alertó de que "habían abandonado el centro", donde se alojaban 18 menores de entre 13 y 15 años, "debido al estado de las instalaciones, que se encontraban en obras y no ofrecían garantías de seguridad".

Dos técnicas municipales se desplazaron hasta Villaluenga para comprobar la situación. Tras verificar que el edificio estaba efectivamente en obras y que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, el Ayuntamiento tomó la decisión de cancelar el campamento, informar a las familias e iniciar el regreso del grupo a Sopela.

