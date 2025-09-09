Redacción Euskadi 09 SEP 2025 - 11:09h.

Abordó a la mujer por la espalda y le rodeó el cuello con un cordel comenzando a asfixiarla

San SebastiánLos hechos son tan graves, que la justicia no ha dudado en enviar a prisión al joven de 24 años, arrestado este fin de semana por el intento de homicidio de una mujer en Usurbil, durante un robo. El hombre que, al parecer, habría intentado asfixiar con un cordel a una mujer para robarle la riñonera, en ese municipio de Guipúzcoa, ya ha pasado su primera noche en la cárcel.

Todo ocurrió este pasado sábado por la tarde, cuando el hombre se acercó a la mujer que caminaba por la vía pública, en el barrio kalezar, y le pidió dinero. Cuando ella se negó, el detenido la abordó por la espalda y le rodeó el cuello con un cordel, comenzando a asfixiarla cayendo ambos al suelo. Después, se apoderó de la riñonera de la mujer y huyó a la carrera.

Tras el violento robo, la víctima pidió ayuda en un caserío cercano y se dio aviso de lo ocurrido a la Ertzaintza. Los agentes localizaron al día siguiente al autor del robo violento en una borda abandonada de la misma localidad. Allí se encontraba junto a otro individuo.

En el registro realizado en la borda, los policías localizaron la ropa que la víctima describió que vestía su atacante, además de la tarjeta de crédito sustraída a la mujer durante el robo. El detenido de 24 años fue arrestado por un presunto delito de tentativa de homicidio y el juez decretó su ingreso en prisión tras tomarle declaración.