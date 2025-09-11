La obra, que representaba a un juez golpeando a un manifestante, fue eliminada por orden oficial

El edificio, protegido por su valor histórico, no permite este tipo de intervenciones artísticas

El mural del artista urbano británico Banksy, que apareció el pasado lunes en la fachada exterior del Tribunal Superior de Londres, ha sido eliminado este miércoles. De la pieza solo queda una sombra difusa, vestigio de lo que fue una de sus últimas creaciones.

La pintura mostraba a un magistrado con peluca y toga golpeando con un mazo a un manifestante, cuya pancarta estaba manchada de rojo, interpretada como una crítica directa a la represión de la libertad de expresión.

Limpieza bajo vigilancia

En las últimas horas, varios operarios trabajaron en la retirada del grafiti tras una valla de protección, mientras numerosos viandantes se detenían a fotografiar el proceso.

Banksy ratificó la autoría de la obra a través de su cuenta oficial de Instagram, donde difundió imágenes del mural antes de que fuese cubierto con plásticos y barreras.

Investigación policial

La Policía Metropolitana de Londres informó de que recibió una denuncia por “daños criminales” vinculada al grafiti, y mantiene abierta una investigación. Desde el Royal Courts of Justice señalaron que la obra debía ser retirada porque el edificio está protegido por su carácter histórico y patrimonial.

El creador británico, cuya identidad sigue siendo un misterio, es célebre por utilizar su arte callejero como herramienta de denuncia social, política y medioambiental en diferentes rincones del planeta.