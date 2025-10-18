Iván Sevilla 18 OCT 2025 - 11:11h.

El hijo, de 60 años y con antecedentes, está acusado de malos tratos, detención ilegal y abandono de familia

Miedo y silencio entre los vecinos de la 'casa de los horrores' de Bilbao: "Siempre ha sido muy problemático"

BilbaoYa está detenido el hombre que tenía encerrada a su madre enferma entre basura y cadáveres de animales en la 'casa de los horrores' situada en las afueras de Bilbao (Vizcaya). Así lo confirma la Ertzaintza.

Este 17 de octubre por la noche, los agentes localizaron y arrestaron al hijo de la afectada, después de que esta mujer fuese rescatada de la vivienda días antes. De nacionalidad española, tiene 60 años y antecedentes penales.

Se le acusa de varios delitos: malos tratos habituales en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal. Cuando finalicen las diligencias del caso, será puesto a disposición judicial.

Mientras tanto, la anciana de 84 años continúa ingresada en el hospital al que fue trasladada, tras su liberación por parte de los ertzainas que acudieron al aviso. La progenitora estaba retenida dentro de una habitación, sin poder salir.

Cuando eran las 17 horas del 14 de octubre, una patrulla policial se desplazó hasta el domicilio, situado en la subida al monte Pagasarri, en el barrio de San Justo de la capital vizcaína. Alguien alertó de que la moradora podría no estar en buen estado.

Los agentes fueron a comprobarlo y nada más llegar a las inmediaciones, escucharon los gritos de auxilio de la víctima, desde el interior de la 'casa de los horrores'. Porque estaba llena de residuos, suciedad, pájaros y gatos muertos, excrementos...

Condiciones muy insalubres y perros abandonados

Entre esas condiciones muy insalubres, sin higiene ninguna, la octogenaria fue hallada en la cama de un cuarto. La puerta del dormitorio estaba cerrada. No podía abrirse porque la habían atado con cuerdas a otra para impedir su apertura.

Esos signos evidentes de abandono no solo afectaban a la mujer enferma, pues también había varios perros con señales de desnutrición. Igualmente tuvieron que ser atendidos y retirados de la vivienda para no morir allí.

Sanitarios movilizados en ambulancia llevaron a la víctima hasta un centro hospitalario de Basurto para una valoración médica general. Sufría un grave deterioro físico y también psíquico, aunque un conocido del hijo decía que estaba "perfectamente cuidada".

Según pudo saber Informativos Telecinco, esta persona aseguraba que "todos los días le llevaba comida de algún bar" e incluso el día anterior al hallazgo, había estado "en la peluquería". Consideraba todo "una caza" policial contra el hombre.

Los vecinos llevaban tiempo sin ver a la mujer

Los vecinos de los alrededores no se atrevían a hablar de la situación en la que se encontraba esta mujer y los animales, por "miedo" a represalias. Y es que el ya arrestado tiene fama en el barrio por ser muy conflictivo.

Así que no querían decir nada que les pudiese perjudicar o poner en peligro "cuando vuelva" a San Justo. "Siempre ha sido muy problemático", reconocían, al menos, algunos. Los mismos que coincidían en afirmar que llevaban tiempo sin ver a la anciana.

Enjuiciado por el crimen del Pagasarri

Su hijo fue enjuiciado en el año 2013 por unos hechos que tuvieron lugar 17 años antes. Estuvo acusado de haber sido el presunto autor del crimen del Pagasarri, ocurrido en enero de 1996. Un joven de 24 años llamado Néstor Gándara falleció tras recibir numerosos golpes.

Pero, finalmente, en la causa penal este único acusado del suceso fue absuelto por falta de pruebas, tal y como ratificó el Tribunal Supremo en 2014. Detrás del asesinato había una supuesta deuda económica relacionada con un vehículo, que tendría la víctima con su agresor.

La investigación fue larga y compleja. Incluso dos hermanos dueños de un negocio de compraventa de coches fueron implicados en el caso, al inicio. Después, las acusaciones contra ambos prescribieron.