27 OCT 2025 - 13:26h.

La normativa europea obliga a eliminar todos los animales si la incidencia es superior al 1 %

San Sebastián“Hoy es el día más triste para un ganadero”. Son las primeras palabras que pronuncian desde la ganadería de Bergara (Guipúzcoa) para explicar que van a tener que a sacrificar “a todos nuestros animales” tras detectarse un contagio de tuberculosis bovina y que el mayor perjuicio es la pérdida de “la genética” conseguida durante 20 años de trabajo.

A principios de este año, la ganadería Marqués de Saka de Deba tuvo que sacrificar a todos sus animales por el primer brote del año de tuberculosis bovina detectado en España y el primero en Guipúzcoa en los últimos años. Solo ocho meses más tarde, un nuevo contagio obliga a la ganadería Bergarako Zezenak, buque insignia de la ganadería de festejos, a otro sacrificio masivo.

“Nos vemos en una situación que jamás pensamos tener que enfrentar, nos hemos visto obligados a hacer un vacío sanitario y sacrificar todos nuestros animales”, desvelan desde la ganadería guipuzcoana. 90 cabezas de ganado entre toros, vacas, mansos y bueyes, a pesar de haberse detectado un único contagio. Así lo establece la normativa europea, que obliga a eliminar todos los animales si la incidencia es superior al 1 por ciento, como en este caso.

"Volveremos"

La ganadería afectada promete que “nos levantaremos y volveremos más fuertes” e insiste en que “esto no es un adiós, es un hasta pronto”. “Volveremos. Más fuertes, más unidos, con la misma ilusión y con el recuerdo imborrable de nuestros animales, que siempre formarán parte de nuestra historia”, remarcan en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que además, han querido dar las gracias “a todos los que habéis estado a nuestro lado, tanto a amigos, ganaderos, aficionados, comisiones, recortadores y a todos los que habéis compartido con nosotros esta pasión”.

La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana grave de los animales y de los seres humanos, causada por cualquiera de las especies de micobacterias del Complejo Mycobacterium tuberculosis complex (CMT). La bacteria se transmite, principalmente, por vía aérea, pero también por consumo de productos contaminados.

La enfermedad representa, para la Organización Mundial de Sanidad Animal, "un grave problema para la salud de las personas y los animales en los países en desarrollo”. De ahí, que la Unión Europea sea tan estricta con su normativa de "saneamiento ganadero”.

El protocolo europeo de vacío sanitario es la normativa que obliga a que la incidencia de tuberculosis bovina dentro de una explotación sea inferior al 1%. El vacío sanitario es una de las estrategias para reducir la presencia de enfermedades en granja y disminuir el uso de antibióticos.