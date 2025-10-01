La actriz, Tilly Norwood, fue creada en mayo por la compañía británica de IA Particle6

La presidenta de la compañía, Eline van der Velden, señaló que no se trata de una sustituta de un ser humano

Compartir







Tilly Norwood, la primera actriz generada por Inteligencia Artificial, se presentó oficialmente en el Festival de Zúrich, lo que provocó una reacción polémica por parte de Hollywood. SAG-AFTRA, el sindicato, ha mostrado públicamente su postura con respecto a "la sustitución de intérpretes humanos".

El sindicato ha asegurado que "la creatividad está, y debe seguir estando centrada en el ser humano".

La creación de la actriz generada por IA

El origen de la actriz se remonta a mayo, cuando fue creada por la compañía britániza de IA Particle6, aunque todavía no se conocía hasta el festival de Zúrich, donde se anunció que será representada por la agencia británica Xicoia, encargada de crear, gestionar y monetizar estrellas digitales.

Elline van der Velden, la presidenta de ambas compañías, destacó en el festival que se trataba de un avance con respecto a la inteligencia artificial y que habría más noticias en los próximos meses.

Con respecto a la nueva actriz Norwood, aseguró que el objetivo es que sea "la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman" y añadió que los maestros del cine "se están dando cuenta de que su creatividad no tiene por qué estar limitada por un presupuesto".

"Al público no le importa si la estrella tiene pulso"

"Al público le importa la historia, no si la estrella tiene pulso. Tilly ya está atrayendo el interés de agencias de talentos y fans. La era de los actores sintéticos no está 'llegando', ya está aquí", dijo Van der Velden a través de sus redes sociales".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además estableció que Norwood "no es una sustituta de un ser humano, si no un trabajo creativo, una obra de arte" y que la IA no va a reemplazar a las personas, que se trata de una nueva herramienta, como un pincel. Salió en la defensa de la IA como "una manera más de expresarnos, ya sea en el teatro, el cine, la pintura o la música".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sindicato SAG-AFTRA denuncia la creación

Aún así, no han tardado en surgir las primeras críticas, y la más destacada es la del sindicato SAG-AFTRA, que representa a aproximadamente 160.000 actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, cantantes, y otros profesionales del entretenimiento y el mundo de la comunicación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Para ser claros, ‘Tilly Norwood’ no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación", denuncia el sindicato.

Además, matiza que la creación de este tipo de intérpretes "no resuelve ningún problema" si no que "crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano".

Además, alerta a los productores de que "no pueden utilizar intérpretes sintéticos sin cumplir con nuestras obligaciones contractuales, que exigen notificación y negociación siempre que se vaya a utilizar un intérprete sintético".

Las actrices se sienten amenazadas

Por otro lado, las propias actrices han mostrado que sienten una amenaza en cuanto a la aparición de Norwood. Emily Blunt lo ha calificado como "aterrador" y se ha mostrado sorprendida al ver el realismo de la nueva actriz. "¡Dios mío, estamos perdidos!" Da mucho miedo (...) Por favor, dejen de arrebatarnos nuestra conexión humana", señaló al medio Variety.

La mexicana Melissa Barrera ha mostrado su indignación en Instragam. "Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se ponga las pilas. ¡Qué asco! ¡Adivinen lo que pasa!", afirmó.