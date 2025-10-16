Maitena Berrueco 16 OCT 2025 - 03:00h.

El 18 y 19 de octubre la entrada al museo será gratis para celebrar su 28 aniversario en Bilbao

'The Walking Dead' siembra la devastación durante su apocalíptico rodaje en el Guggenheim de Bilbao

BilbaoCon el final del verano y la llegada del otoño, muchos ciudadanos se enfrentan al temido ‘cambio de armario’, toca guardar bañadores, bermudas y sandalias; y sustituirlos por prendas de abrigo. Del trance que se repite, normalmente dos veces al año, no se libra ni el mismísimo Puppy.

Este monumental cachorro floral, que en 2027 cumplirá 30 años vigilando la entrada del Museo Guggenheim Bilbao, estrena estos días su outfit de otoño.

Con la nueva temporada toca decir adiós a las flores de colores vivos, propias del verano, y sustituirlas por otras más acordes con la época. Los tonos predominantes con los que vestirá Puppy este otoño-invierno serán el amarillo, el blanco, el morado y el azul.

Vestir al west highland white terrier de 11 metros de altura requiere, ni más ni menos, que de 38.000 plantas que distribuidas por su esqueleto de acero dan forma y color al perro ideado por Jeff Koons. Pero lo más importante, además del evidente cambio de paleta, es que se trata de plantas que aguantan bien la humedad y el frío.

Esta temporada, Puppy además ha sido sometido a una transformación más profunda, tras los andamios que le han rodeado durante días, protegiéndolo, durante el cambio, de miradas indiscretas, la treintena de operarios que han trabajado en su muda, han cambiado la turba para evitar que Puppy enferme. Una rutina que se repite cada cuatro años.

28 años en la ciudad

Así, desde este miércoles 15 de octubre, Puppy luce su nuevo ‘look’, dispuesto a convertirse en objetivo de todas las cámaras de los turistas que se acercan hasta el museo y también de las miradas de los propios bilbaínos, que ya lo consideran un símbolo más de la ciudad. No en vano, lleva entre los bilbaínos 28 años.

El Museo Guggenheim Bilbao celebra su vigésimo-octavo aniversario este fin de semana y anunció que la entrada será gratuita tanto el 18 como el 19 de octubre. Una sorpresa para agradecer el apoyo de la ciudadanía desde su inauguración en 1997. El éxito de la iniciativa ha sido tal, que las entradas para visitar la pinacoteca entre las 10.00 a 19.00 horas que se han puesto a la venta online, se han agotado en pocas horas. Sin embargo, el museo asegura que se podrán adquirir pases en taquilla, hasta completar aforo.