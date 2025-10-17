Gonzalo Barquilla 17 OCT 2025 - 12:54h.

Las denuncias contra el campamento de Bernedo se elevan a 21, mientras que un monitor ha presentado una denuncia por acoso

Dos profesores de la universidad vasca en el punto de mira por comentarios "tránsfobos" sobre el caso de Bernedo

Las denuncias de familiares que creen que se vulneraron los derechos de sus hijos en el campamento de la asociación Sarrea en el municipio de Bernedo, en Álava, ascienden ya a 21, según los datos de la Ertzaintza. Se tratan de demandas por supuestos delitos contra la libertad sexual de los menores.

Así lo recoge 'El Correo', que señala que en las denuncias se recogen presuntos delitos por exhibicionismo y coacciones contra los monitores. Además, hay testimonios que alertan sobre posibles agresiones sexuales, como muestra la primera demanda que se interpuso -en el que estarían implicados dos chicos-. En otras demandas se muestran situaciones parecidas que habrían generado "alteración emocional" en algunos menores.

Una madre avisó por correo y llamó por teléfono solo unos días antes de estallar el escándalo en el campamento de Bernedo

Según la fuente citada, en las demandas se presentan casos como el de dos educadoras que "se quitaron la ropa y realizaron bailes de carácter sexual" delante de los niños, otro de un menor que vio a dos adultos manteniendo relaciones sexuales u otro en el que se describe una representación teatral en el que dos monitoras "envolvieron los genitales en film transparente permaneciendo unidas". También hay otras situaciones, como que a una niña "se le impidió ducharse con bikini" o que los vecinos han visto cómo las monitoras "se desnudaban en público por el pueblo".

Las autoridades analizan el caso

La asociación Sarrea defiende que su campamento, celebrado en agosto, fomenta la manera de "normalizar todos los cuerpos" y que sus integrantes se sienten "linchados", especialmente por el modelo de duchas mixtas. Aseguran que quieren crear "lugares seguros para todos los cuerpos" y "trabajar la convivencia, la autonomía y los cuidados", basándose en valores "transfeministas", recogen los medios locales. Un monitor ha presentado una demanda por acoso en redes sociales.

Bingen Zupiria, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, ha confirmado en una entrevista en televisión que las denuncias contra el campamento se elevan ya a 21. No obstante, lamenta lo ocurrido en redes sociales con las personas implicadas: "Se ha manchado el nombre de muchas personas de forma salvaje". Los permisos de estas colonias estarían bajo revisión de las autoridades. Además de la vía judicial, el Gobierno vasco analiza el caso por la vía administrativa.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha destacado que "los menores nunca tuvieron que vivir las cosas graves que parece que vivieron" en el campamento. Asimismo, afirmó que la asociación Sarrea no solicitó permisos para celebrar las colonias: "Era una actividad clandestina y eso impide su trazabilidad. Es un hecho grave y si hay una responsabilidad será exclusivamente de ellos".

Las autoridades de Euskadi han constituido una mesa de trabajo para estudiar los fallos que se han podido producir, así como los protocolos que deben instaurarse en el futuro para que no se puedan repetir situaciones similares. Algunos padres siguen mostrando su malestar por la experiencia de sus hijos en el campamento y están convencidos en poder demostrar que los monitores adoptaron "actitudes inapropiadas". El caso ha despertado atención a lo largo de todo el territorio nacional.