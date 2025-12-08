Maitena Berrueco 08 DIC 2025 - 19:00h.

Opakua con casi 50 vecinos, la mayoría mujeres, custodia el crómlech de Mendiluze

El misterio de Stonehenge: ¿Cómo pudo viajar una piedra de 6 toneladas más de 700 kilómetros?

Compartir







Vitoria-GasteizEn el corazón de la Llanada Alavesa hay un pequeño pueblo que conserva una de las maravillas prehistóricas de España. Ese enclave se llama Opakua y sus casi 50 vecinas, la mayoría son mujeres, son las guardianas del crómlech de Mendiluze, un enigmático círculo de piedras, que algunos han bautizado como el 'Stonehenge vasco’.

A 35 kilómetros de Vitoria, al pie de la Sierra de Entzia y muy cerca de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y del puñado de casas que conforman Opakua se encuentra este círculo pétreo de más de 10 metros de diámetro, conformado por unas 80 piedras pequeñas y cuatro grandes menhires, el de mayor altura supera los tres metros.

PUEDE INTERESARTE Dos ecologistas detenidos por atacar con pintura naranja el Stonehenge de Reino Unido

Ni tan grande ni tan antiguo como la estructura megalítica más famosa del mundo: el ‘Stonehenge’, que se alza en Salisbury, en el condado de Wiltshire, a unos 130 kilómetros de Londres; el del País Vasco guarda el mismo halo de misterio del que presume su hermano mayor británico.

Lugar de enterramientos

Algunas publicaciones como la prestigiosa revista de viajes National Geographic no duda en definirlo como “una de las sorpresas arqueológicas más fascinantes de España”.

Los estudios de los arqueólogos establecieron que el cromlech vasco era un monumento realizado por las comunidades pastoriles que desarrollaron su actividad por nuestros montes durante el final de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro (aprox. 1.000 años A.C.).

El monumento alavés tiene cerca de 2.700 años de antigüedad y en él fueron enterrados los habitantes de la zona. En el crómlech se halló una estructura interna, a la manera de cista rectangular, que contenía restos de huesos y carbones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El crómlech de Mendiluze fue descubierto en 1983 por Isidro S. de Urturi, en las campas de Legaire, en la Sierra de Entzia, y excavado un año después por el arqueólogo José Ignacio Vegas Aramburu. Situado en el Parque Megalítico de Legaire, en plena Sierra de Entzia, el enigmático círculo pétreo de Mendiluze, de 10,35 metros de diámetro y geometría perfecta, se alza impertérrito al paso del tiempo y a las visitas de aquellos viajeros que no quieren perderse este tesoro arqueológico escondido en el corazón de Álava.

Su hermano mayor

La estructura megalítica más famosa del mundo se encuentra en la llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire, en Reino Unido. El conjunto se empezó a construir hace 5.000 años y hoy en día, queda en pie un círculo interior formado por seis grandes bloques de piedra rematados por tres dinteles y por un círculo exterior, de diecisiete monolitos con dinteles.

Stonehenge lleva siglos desconcertando a historiadores, arqueólogos y visitantes curiosos y se ha convertido en uno de los monumentos prehistóricos más intrigantes y estudiados del mundo. Entre sus enigmas, cómo pudo una piedra de seis toneladas viajar 700 kilómetros desde Escocia a la llanura de Salisbury o si el uso del monumento megalítico era como calendario solar.