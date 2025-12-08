La Organización Miss Universo (MUO) ha ofrecido la última información del estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry

La aparatosa caída de Miss Jamaica en el certamen de Miss Universo generó una gran preocupación

La Organización Miss Universo (MUO) ha ofrecido este lunes una actualización sobre el estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien se cayó del escenario durante la ronda preliminar de vestidos de noche del certamen el pasado 19 de noviembre. Un evento que se celebra en Bangkok, la capital de Tailandia.

La organización publicó un comunicado de prensa en nombre propio y de la familia de Henry para aclarar la situación y cuáles son las lesiones que sufre. En actualizaciones anteriores se había revelado que la joven estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días tras la caída.

"Gabrielle Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar el 19 de noviembre de 2025, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", señala el texto difundido esta misma jornada. "Fue ingresada inmediatamente en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo vigilancia neurológica constante y sigue necesitando supervisión especializada las 24 horas", agrega el comunicado.

Gabrielle Henry regresará a su casa en Jamaica para continuar con su recuperación

El texto añade que está previsto que Henry regrese a su casa en Jamaica "en los próximos días", que estará "acompañada por un equipo médico completo y que será trasladada directamente al hospital para "continuar el tratamiento y la recuperación". El comunicado subraya que la MUO cubrió los gastos hospitalarios, así como los gastos médicos y de rehabilitación mientras estuvo bajo su cuidado en Tailandia. También afirman haber financiado el alojamiento y otros pagos de manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estancia en Asia mientras la joven se recuperaba. Asimismo, confirman que abonarán el dinero del "vuelo de repatriación con escolta médica organizado por el hospital" y de otros requerimientos futuros.

Desde el momento del accidente, la MUO aseguró haber brindado apoyo constante a Gabrielle Henry y a su familia, asumiendo la responsabilidad de inmediato y actuando con cercanía y empatía. Según el comunicado, la familia Henry expresó un profundo agradecimiento por la compasión y el acompañamiento recibido, destacando que la respuesta de la MUO superó cualquier obligación profesional.

Tras la coronación de 2025 (con Fátima Bosch como ganadora), la concursante Melissa Sapini relató que en una reunión posterior a la caída, un miembro del equipo habría insinuado que Henry tuvo la culpa por "no prestar atención". Aunque un portavoz de Miss Grand International también sugirió inicialmente que la joven no miraba la pasarela, la organización negó haberla culpado. Frente a estas versiones, la MUO desmintió categóricamente cualquier señalamiento hacia Henry y aseguró que tales afirmaciones eran inexactas e infundadas, reiterando su agradecimiento al público por el apoyo mostrado.

El copropietario del certamen, Raúl Rocha, reforzó ese mensaje al compartir el comunicado en redes sociales, celebrando la próxima vuelta a casa de Gabrielle y pidiendo respeto ante la difusión de rumores. Además, expresó su deseo de colaborar con ella en futuros proyectos en Jamaica y llamó a transformar la desinformación y la crítica malintencionada en actos de bondad.