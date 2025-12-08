El terremoto, con epicentro al noroeste de Iruña de Oca, despierta a los vecinos de Álava

El alcalde de Iruña de Oca confirma que no hay daños tras recorrer la localidad

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes un terremoto de magnitud 4 con epicentro en la localidad de Iruña de Oca (Álava).

El temblor ha tenido lugar a las 00:10 horas a una profundidad de 0 kilómetros, con el epicentro al noroeste de Iruña de Oca, según los últimos datos del IGN.

Entre otros puntos, el terremoto se ha sentido en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca.

Los vecinos de Vitoria han apreciado con claridad el temblor, e incluso algunos que ya estaban dormidos se han despertado por el terremoto, que se ha notado con más fuerza aún en Iruña de Oca, donde se ha sentido además una réplica.

El seísmo no deja daños

El alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Montes, ha recorrido tras el seísmo los cinco pueblos que conforman el municipio para comprobar personalmente que no ha habido daños.

"Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha explicado en declaraciones a EFE.

El primer edil ha relatado que se ha sentido "dos golpes muy fuertes, como dos explosiones" y que la mesa en la que estaba trabajando "se ha movido entera".

Incluso muchos vecinos que estaban durmiendo se han despertado por el temblor y se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para saber qué ha ocurrido. "Lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas", ha abundado.

"Es la primera vez que ocurre algo así" en la localidad, ha manifestado el regidor.