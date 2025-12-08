¿Por qué ha sacudido Álava un terremoto? La clave está en lo que ocurre bajo una sola placa

Álava no se sitúa en un punto en el que confluyen dos placas tectónicas, está en una sola: el terremoto es "muy ocasional"

Un terremoto de magnitud 4 sacude Álava pasada la medianoche: "Ha sido un susto muy grande"

Compartir







Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en la localidad de Iruña de Oca ha sacudido la provincia de Álava. El temblor se ha registrado a las 00:10 horas a una profundidad de 0 kilómetros. Muchos vecinos se han visto sorprendidos, incluidos los de Vitoria. Estos temblores son más habituales en Navarra, pero no en puntos como Álava.

Según ha explicado David Jiménez, periodista de 'Informativos Telecinco', para encontrar un terremoto de similares características en esa zona nos tenemos que remontar al 13 de agosto de 1967. Y hay que irse al siglo XIX, al 18 de marzo de 1817, para encontrar uno todavía más intenso, que fue en Arnedo, a unos 80 kilómetros de Vitoria, pero que se sintió en toda la zona norte.

PUEDE INTERESARTE Un terremoto de magnitud 4.9 sacudió Fuengirola hace unos días y obligó a activar la preemergencia por riesgo sísmico

El sismólogo Agustín Larrea: "Es muy raro y muy ocasional que ocurran este tipo de fenómenos"

Algunos expertos han manifestado que este terremoto sería "algo puntual", un "caso aislado". Pero esto se entiende haciendo una comparación, según ha apuntado el periodista desde plató.

Si nos vamos al sur de la península, "vemos que allí es donde confluyen la placa tectónica euroasiática y la placa tectónica africana", y de la fricción del choque, de la interacción de esas dos placas, se producen a diario decenas de terremotos en toda esa zona del sur de la península.

Sin embargo, el lugar donde ahora ha sido el terremoto, en Álava, "no está atravesado por varias placas que están interactuando, sino que está dentro de una única placa". Y de la fricción de las grietas que pueden producirse en ese material, junto a las oscilaciones, a veces se dan estos fenómenos. Son poco frecuentes.

"Tenemos poco riesgo y tenemos poca frecuencia. Evidentemente no estamos libres ni tenemos el riesgo cero. Pero es muy raro y muy ocasional que ocurran este tipo de fenómenos", ha apuntado el sismólogo Agustín Larrea, en referencia al seísmo en Álava.