El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 13 de febrero de 2026, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 09 13 31 37 40. Las dos 'estrellas' son los números 06 y 09. El millón XTM9938

El próximo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo martes 17 de febrero.

Participar en este juego de manera online tiene una serie de ventajas como poder ganar el bote mínimo de 17 millones de euros, contando con un millón adicional para España en el sorteo ‘El Millón’ sin preocuparte de resguardos. Además, la propia web será la encargada de avisarte de tus premios por solo 2,5 euros.

¿Sabes cómo jugar a Euromillones online?

Tan solo hay que registrarse y acceder con el DNI y la contraseña en la página web eligiendo el día del sorteo en el que se quiere participar (martes o viernes) o incluso se puede elegir ambos, es decir, una participación semanal.

Posteriormente, se tendrá que elegir 5 números y dos estrellas y pulsar en el botón “Continuar”. También se podrá seguir realizando más apuestas para aumentar las posibilidades de ganar un premio. Una vez realizadas todas las apuestas, se recomienda revisar todos los pronósticos y pasar a la siguiente página. Antes de finalizar hay que elegir si se quiere jugar varias semanas para no perderse ningún bote y continuar con la compra. Para finalizar, se vuelve a revisar la apuesta realizada y se pulsa en el botón “Comprar”.

¿Cuál es la diferencia de cobro entre los premios mayores y los premios menores?

En la web tienen una garantía total de cobro de premios del resultado agraciado ya que las apuestas se ejecutan directamente en el Sistema Central la noche inmediatamente posterior al sorteo. Según el tipo de premio de la apuesta realizada, el cobro de este se realiza de distintas maneras:

Precios menores: son aquellos cuyo importe es inferior a 2.000 euros. El sistema, por regla general intentará ingresarlos automáticamente en la Lotobolsa de cada usuario tras el escrutinio del último sorteo en el que participa la apuesta agraciada.

En ese caso, si la Lotobolsa supera, al abonarse el premio, el saldo máximo permitido (400 euros fijados para todos los participantes) o si el importe excede el máximo que se indicó en las “Opciones” y siempre que se haya verificado documentalmente los datos que se indicó previamente en el registro aportando el DNI/NIE , el sistema intentará trasferir automáticamente el premio a la cuenta bancaria que el usuario haya indicado en el apartado “opciones de lotobolsa”

supera, al abonarse el premio, el saldo máximo permitido (400 euros fijados para todos los participantes) o si el importe excede el máximo que se indicó en las “Opciones” y siempre que se haya verificado documentalmente los datos que se indicó previamente en el registro aportando el , el sistema intentará trasferir automáticamente el premio a la cuenta bancaria que el usuario haya indicado en el apartado “opciones de lotobolsa” Se ha de verificar previamente el documento de identidad y confirmar los datos de perfil de usuario. En algunos casos incluso se puede solicitar información adicional por parte de la web antes de permitir la descarga .

. Si no se dispone de una cuenta informada en el perfil, el premio quedará cargado en la Lotobolsa, desde donde se podrá descargar con una cuenta bancaria de la titularidad del usuario.

de la titularidad del usuario. El abono de premios solo se puede realizar en una cuenta de una entidad bancaria autorizada para operar en España , que debes mantener actualizada en tu perfil.

, que debes mantener actualizada en tu perfil. No se cobrará ningún tipo de comisión por descargar el importe de tu premio de tu Lotobolsa.

Premios mayores: se trata de aquellos con un importe por resguardo igual o superior a 2.000 euros:

Estos premios pueden estar sujetos a una retención de impuestos , si superase la cantidad premiada los 40.000 euros.

, si superase la cantidad premiada los 40.000 euros. Se debe aportar la documentación adecuada a través del Proceso de Verificación Documental de Identidad de la página web para la comprobación de datos del usuario.

Se pedirá una información adicional a través del formulario de Conocimiento Adicional del Jugador, que se encuentra en la pantalla de Datos Personales para poder recibir el importe de tu premio en tu cuenta bancaria.

Es necesario que el usuario indique la cuenta bancaria desde su titularidad donde desea recibir el premio, tres meses desde que se celebró el último sorteo.

El sistema informará directamente a los usuarios del importe neto del premio, así como del impuesto del 20% que exige el Ministerio de hacienda para este tipo de premios.

En general, se procederá esa misma noche a ejecutar la transferencia.

Premios mayores de pago diferido: son aquellos en los que la norma del juego obliga a que se paguen mensualmente. Estos premios solo se pueden obtener si se ha participado en el juego de EURODREAMS y se ha obtenido un premio de primera y/o de segunda categoría en alguno de los sorteos en los que participa el resguardo. Se debe coincidir también que no haya habido más de tres premios para la primera categoría y hasta un máximo de 12 premios para la segunda, en las categorías agraciadas donde se ha conseguido el premio. En caso de que se hubieran cumplido excepciones, por normativa del juego, el premio pasaría a recibirse por medio de un único pago.

Pasos para cobrar los pagos diferidos

Aportar la documentación adecuada a través del Proceso de Verificación Documental de Identidad.

Enviar una información adicional a través del formulario Conocimiento Adicional del Jugador.

El jugador deberá presentarse en una sucursal de la entidad bancaria colaboradora expresamente autorizada por SELAE que elijas, BBVA o Caikabank, donde se solicitará el origen del documento de identidad en vigor registrado en la Cuenta de Juego y cumplimenta los formularios relacionados con la ley orgánica de protección de datos personales.

La entidad bancaria suscribirá un contrato de reconocimiento de deuda por el que se asumirá el compromiso del pago del premio.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.