Ouigo ha puesto en marcha una línea diaria que une la estación parisina de Montparnasse con Hendaya en menos de cinco horas, con precios que parten desde 19 euros para adultos y 8 euros para niños

La nueva línea París-Hendaya se interpreta como un movimiento estratégico dentro del desarrollo del futuro corredor ferroviario de alta velocidad entre el País Vasco y Francia

GuipúzcoaLa llegada de una nueva conexión ferroviaria de bajo coste entre la costa vasca y París marca un punto de inflexión en la movilidad transfronteriza entre Euskadi y Francia. Desde mediados de diciembre, la operadora Ouigo, filial de SNCF Voyageurs, ha puesto en marcha una línea diaria que une la estación parisina de Montparnasse con Hendaya en menos de cinco horas, con precios que parten desde 19 euros para adultos y 8 euros para niños, lo que amplía de forma notable las opciones de viaje accesible entre ambos territorios.

La nueva ruta, activa durante todo el año, conecta París con el suroeste francés y la frontera vasca mediante paradas intermedias en Burdeos, Dax, Bayona, Biarritz y San Juan de Luz-Ciboure, antes de finalizar en Hendaya. El trayecto de ida parte de la capital francesa a las 12.11 horas y llega a su destino a las 17.04, mientras que el viaje de regreso sale a las 18.03 y alcanza París en torno a las 23.00 horas. La duración total se sitúa entre 4 horas y 53 minutos y 4 horas y 57 minutos, dependiendo del sentido del viaje.

Una alternativa asequible y competitiva

El principal atractivo de esta nueva conexión reside en su estructura de precios, diseñada para democratizar el acceso al tren de larga distancia. Ouigo ofrece billetes desde 19 euros para adultos, con una tarifa fija de 8 euros para niños y gratuidad para menores de cuatro años. Aunque los precios pueden variar en función de la demanda -alcanzando importes más elevados en periodos de alta ocupación-, la operadora mantiene su compromiso de ofrecer una base económica estable, con ventas abiertas ya hasta julio de 2026.

A esta oferta se suman servicios adicionales que permiten personalizar el viaje, como la selección de asientos, la posibilidad de viajar en grupo, añadir equipaje extra o transportar bicicletas bajo determinadas condiciones. También se incluyen opciones de flexibilidad para cambios de fecha o reventa de billetes, pensadas para adaptarse a las necesidades de los viajeros.

Impacto directo en Euskadi

Aunque la línea finaliza en Hendaya, su impacto se extiende de forma directa a Guipúzcoa y al conjunto del País Vasco. La estación fronteriza es fácilmente accesible desde San Sebastián, Irún y otros municipios guipuzcoanos gracias a la red de Euskotren, que conecta estas localidades en unos 35 o 40 minutos. Esta cercanía convierte a la nueva ruta en una opción real tanto para viajes de ocio como para desplazamientos profesionales desde Euskadi hacia París y el centro de Francia.

La compañía estima que el corredor ferroviario que une Burdeos con la conurbación transfronteriza de San Sebastián-Irún representa un mercado potencial de más de dos millones de usuarios, una cifra que incluye tanto grandes áreas urbanas como destinos turísticos consolidados del litoral atlántico. De cara a 2026, Ouigo prevé alcanzar los 900.000 viajeros, impulsando especialmente el turismo hacia la costa vasca y el suroeste francés.

Un paso clave hacia el corredor transfronterizo

Más allá de su utilidad inmediata, la nueva línea París-Hendaya se interpreta como un movimiento estratégico dentro del desarrollo del futuro corredor ferroviario de alta velocidad entre el País Vasco español y Francia. Actualmente, la ausencia de una infraestructura plenamente adaptada a la alta velocidad en el tramo fronterizo limita la existencia de servicios directos entre San Sebastián y París.

En este contexto, avanzan las obras del tercer carril entre Irún y Astigarraga, un tramo de unos 19 kilómetros que permitirá la circulación de trenes de ancho ibérico y estándar internacional. Este proyecto, con una inversión superior a 226 millones de euros, facilitará la conexión de la futura línea de alta velocidad Madrid-País Vasco con la red francesa. Entre las actuaciones ya ejecutadas destacan la ampliación de túneles, la recuperación de doble vía en puntos críticos y la adecuación de estaciones y andenes.

La nueva estación del Norte de San Sebastián, llamada a sustituir a la actual, está prevista para entrar en funcionamiento a lo largo de 2026. Sin embargo, la conexión plena de alta velocidad con Francia no se espera hasta entre 2040 y 2042, en función de los avances en el lado francés de la frontera.

Un eje estratégico en expansión

Mientras se completa esa infraestructura, la apuesta de Ouigo por el eje París-Hendaya consolida al País Vasco y al suroeste francés como un nodo estratégico dentro del transporte ferroviario europeo. La combinación de precios bajos, tiempos competitivos y un mercado amplio refuerza la posición del tren como alternativa al coche y al avión, especialmente en trayectos de media y larga distancia.