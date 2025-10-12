Redacción Euskadi Europa Press 12 OCT 2025 - 14:55h.

Más de un centenar de jóvenes encapuchados y de negro se han enfrentado a manifestantes de la Falange

Se han producido cargas policiales tras los lanzamientos de sillas y quema de algún contenedor

Vitoria-GasteizUna concentración de la Falange Española este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ha acabado con al menos 17 detenidos en Vitoria (Álava) por el lanzamiento de objetos, entre otros altercados que han protagonizado numerosos manifestantes.

En la plaza del Arca de la ciudad, a unos 650 metros de donde se ubicaban los falangistas que estaban en la plaza de la Provincia, más de un centenar de encapuchados y vestidos de negro se habían reunido en una contramanifestación.

"Anticolonial y frente a la ola reaccionaria", se habían ido acercando hasta el cordón policial montado por la Ertzaintza, que rodeaba al grupo fascista. A las 12 horas estaba convocado su acto bajo el lema 'La unidad de España, ni se vota, ni se negocia'.

Sillas volando y algún contenedor quemado

Decenas de personas portaban banderas españolas, coreaban 'No nos engañan, Vasconia es España' y hacían el saludo fascista. Los concentrados, vigilados por un fuerte dispositivo de la policía vasca, han acabado cantando el 'Cara al sol'.

Al punto donde se encontraban han acudido los otros manifestantes, iniciándose enfrentamientos entre ambos bandos. Lo que ha derivado en sillas volando y el vuelco e incluso la quema de algún contenedor. Esto ha obligado a los agentes a intervenir.

Han llevado a cabo varias cargas con equipamiento de antidisturbios para tratar de repeler los ataques y poner fin a la ofensiva. Los arrestados, casi una veintena, están acusados de desórdenes públicos. Algunos de los participantes llevaban bengalas encendidas.