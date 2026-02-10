Redacción Euskadi 10 FEB 2026 - 19:30h.

La nueva especie ha recibido el nombre 'Cheilea Donostiae' en homenaje al Aquarium

El descubrimiento aúna el hito científico y el orgullo de los donostiarras por el homenaje

San SebastiánEl último hallazgo realizado en el mundo marino se ha producido en la Polinesia Francesa y, pese a que, a priori, la enorme distancia entre el Pacífico sur y la costa guipuzcoana parece insalvable, lo cierto es que este descubrimiento guarda un estrechísimo vínculo con la ciudad vasca de San Sebastián. En las cálidas aguas que bañan las 118 islas y atolones que conforman la Polinesia Francesa se ha descubierto una nueva especie marina, desconocida hasta ahora. Se trata de una nueva especie de molusco.

Hasta ahí, la conexión vasca de este animal invertebrado sigue siendo un enigma. Sin embargo, deja de serlo al saberse que se llama 'Cheilea Donostiae', sí, Donostiae. Resulta que su descubridor el profesor emérito de la Universidad de Lieja, Mathieu Poulicek, ha decidido homenajear a la ciudad costera vasca y a su Aquarium.

Así, el nombre científico que han escogido para bautizar la nueva especie lleva el nombre en euskera de la capital guipuzcoana, Donostia, en homenaje a la propia urbe y a su Aquarium que ha mantenido durante dos décadas una estrecha colaboración científica con el Consorcio MER.

Un invertebrado con nombre vasco

El Ayuntamiento de la ciudad publicaba en sus redes, bajo el misterioso epígrafe: ¿Sabías que…? Ha publicado la noticia que aúna el hito científico y el orgullo de los donostiarras por el homenaje. Este anuncio se ha producido en el marco de la inauguración de la vigésima edición del curso internacional de postgrado RiMER 2026.

El profesor y artífice del hallazgo marino, Mathieu Poulicek, ha hecho entrega al Aquarium del paratipo de esta nueva especie de molusco. El Aquarium ha recibido además los paratipos de otras dos especies de moluscos descubiertas en el Pacífico por el profesor Poulicek, a las que dio el nombre de profesores del centro PiE-EHU. La entrega ha sido realizada por Jon Umerez, Vicerrector de Investigación de la Universidad del País Vasco (EHU), institución que coordina actualmente el máster.

Los tres paratipos pasarán a formar parte de la colección naturalista del Aquarium de San Sebastián, reforzando su valor científico y su compromiso con la investigación, la divulgación del conocimiento y la conservación de la biodiversidad marina. Este gesto supone, además, un reconocimiento internacional al papel del Aquarium como institución de referencia en el ámbito de la ciencia marina y consolida un vínculo duradero entre Donostia y la investigación oceanográfica global.

Todo ello se ha enmarcado en el 20ª edición del Máster Erasmus Mundus en Medio Ambiente y Recursos Marinos (MER) de la EHU, que se celebró la semana pasada en el Aquarium de Donostia-San Sebastián, con el primer módulo del curso internacional de posgrado Research in Marine Environment and Resources (RiMER 2026).