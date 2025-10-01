Patricia Martínez 01 OCT 2025 - 11:46h.

Los hosteleros en contra de la medida porque dicen que se hace pagar "a los que más tiempo pasan en la ciudad"

A Coruña estrena la primera tasa turística de Galicia: se pagará hasta 2 euros y medio por persona y noche

Santiago de CompostelaDesde este miércoles los establecimientos hosteleros de Santiago de Compostela comenzarán a cobrar la tasa turística a los visitantes que pernocten en la ciudad. Después de su puesta en marcha en A Coruña este pasado lunes, ahora se une la capital de Galicia como segunda ciudad gallega que aplica esta tasa. La medida entra en vigor de manera oficial con el arranque del mes de octubre, y tras el rechazo del TSXG a las medidas cautelares que reclamaba el sector hostelero en las últimas horas.

Desde el gobierno municipal afirman que es un impuesto "que viene para quedarse, y que en unos años se verá como algo normal", tal y como comentaba la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en las últimas horas.

Los visitantes tendrán que pagar entre 1 euro y 2,5 al día

La tasa turística oscilará entre 1 euro y los 2,5 por día, hasta un máximo de cinco, dependiendo del tipo de establecimiento en el que se aloje el cliente.

Están contempladas además algunas exenciones, como las personas que tengan que realizar estancias por motivos de salud, por la participación en una competición deportiva oficial, por ser menores de edad o por hospedarse en albergues juveniles o públicos de la Xunta de Galicia.

Los hosteleros denuncian que no se les ha tenido en cuenta lo suficiente en el proceso

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegó este martes la suspensión cautelar que reclamaba la Unión Hotelera Compostela porque no aprecian que haya "un perjuicio económico inmediato ni evidente al sector". De hecho, el tribunal señala que el gravamen no se aplica de modo directo al colectivo, sino que lo pagan los clientes.

Los magistrados han concluido también que "no se evidencia que sea de superior rango el interés sostenido por la asociación recurrente en evitar la aplicación del tributo que el interés público inherente a las inversiones y gastos a los que el importe recaudado afecta y la finalidad extrafiscal fijada por la disposición legal que lo creo".

José Antonio Liñares, portavoz de la Unión Hotelera Compostela, afirma que la denegación de la suspensión cautelar era algo esperado, "porque las medidas cautelares eran algo extraordinario, pero habrá que ver el proceso judicial que se abre ahora", explica.

Liñares es firme en su crítica al proceso: "no ha sido tenida en cuenta la opinión del sector de Santiago, no nos han escuchado, porque tenemos una singularidad turística que no fue del todo entendida" y añade además que "la aplicación en plena temporada alta, en casi plena ocupación complica mucho el trabajo diario de los hoteles".

El portavoz de la asociación de hosteleros remite además a un estudio encargado a la universidad, donde se refleja "que tenemos muchas menos pernoctaciones que visitantes". Detalla Liñares que la ciudad tiene un número de visitantes enormes, "pero que no pernoctan en la ciudad". " Y precisamente la gente que pasa mas días, esa es la que va a pagar por los demás, no nos parece justo, y creemos que hay otros modelos que se podrían estudiar", apunta.

"No es justo castigar a los que pasan aquí más tiempo", claman desde el sector

Liñares se remite también a los datos del INE; "que dice que la ocupación fue muy floja en julio y agosto, cuando la ciudad estaba llenísima" para argumentar que "la ocupación va por un lado y los visitantes por otro, y no es justo castigar a los que pasan aquí más tiempo".

Entre las primeras reacciones de los clientes alojados en la ciudad, el portavoz de los hosteleros cuenta que "hay de todo, gente que lo ha entendido y gente que es muy crítica con la medida" "porque entienden que es otro clavo en el ataúd".

Una medida necesaria para controlar el crecimiento turístico de la ciudad

Desde el Concello compostelano se ha defendido la implantación de la tasa turística, fundamentalmente por una necesidad de financiación. La alcaldesa de Santiago ha recordado en diversas ocasiones durante esos meses de tramitación que la afluencia de millones de turistas, y especialmente peregrinos que llegan a través del Camino de Santiago, ejerce una presión importante sobre los servicios públicos y sobre las infraestructuras de la ciudad.

La tasa turística busca corregir este desequilibrio, haciendo que los visitantes contribuyan directamente al mantenimiento y mejora de lo que usan. Desde el Concello han recordado que es un impuesto que busca el equilibrio entre los costes generados y los ingresos.

El flujo de turistas y peregrinos que llegan a la capital gallega no deja de crecer año tras año

En 2024 fueron casi medio millón de peregrinos los que completaron la ruta Xacobea, (499.180 en todo el año), un 12 % más que en 2023 y una cifra que se espera superar en 2025, cuando el Camino acumula un crecimiento del 9%, según cifras de la Oficina de Acogida al Peregrino. Este año han aumentado todos los meses excepto marzo -por el efecto Semana Santa.

A uno de octubre son ya 453.000 los peregrinos que han llegado a Santiago y han sido registrados por la Oficina del Peregrino para sus credenciales, a los que hay que sumar la cantidad de turistas y visitantes que no pasan por esta oficina y que se suman a este número. Es por ello, que desde la administración local se incide en la necesidad de ordenar todo este flujo turístico que llega a la capital gallega.