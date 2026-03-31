Maitena Berrueco 31 MAR 2026 - 14:26h.

Rosalía se suma a los 'Dantzaris' del artista urbano LKN, de la que ya forman parte Pello Reparaz de 'Zetak' y la cantante Amaia

La divertida anécdota de Rosalía con una fan, Eugenia, en su primer concierto en Madrid: "El vicio eres tú"

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PamplonaRosalía aúna, como pocas artistas actuales, la fusión de lo contemporáneo y lo tradicional, del hoy y del ayer. Precisamente, fue esa mezcla la que inspiró al artista urbano LKN para vestir a Rosalía de dantzari, con un traje tradicional vasco, en su última instalación artística en las calles de Barcelona.

El concreto, el navarro ha elegido la calle Séneca y el Paseo de Gracia para mostrar esta inusual imagen de la artista catalana. “He querido representar a Rosalía vestida de dantzari saltando, bailando, y mirando de frente. Un guiño a ese lenguaje propio que ha construido desde lo contemporáneo pero que aquí se mezcla con un traje que pertenece a nuestras tradiciones”, explica.

La serie ‘Dantzaris’ de LKN no empieza ahora sino que ya arrancó el pasado mes de febrero con un mural protagonizado por otros dos músicos. En aquella ocasión, LKN eligió el barrio de Chueca en Madrid para plasmar la imagen del compositor y cantante Pello Reparaz, de Zetak, junto a la cantante navarra Amaia. Ambos, también entonces con la indumentaria propia del folclore tradicional vasco.

El 'Banksy' navarro

A los dos primeros dantzaris se suma ahora Rosalía en las calles de la Ciudad Condal. “Me interesa justo ese punto en el que lo tradicional y lo contemporáneo no chocan, sino que se entienden” y “siguiendo el camino de Amaia y Pello, esta dantzari se une para empujar el folklore más allá de su lugar de origen y colocarlo en el presente”, añade.

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Del artista urbano LKN solo se sabe que es navarro y es que, a pesar de que algunas de sus transgresoras obras han supuesto una verdadera revolución, su identidad nunca ha trascendido. Oculto en el anonimato y con nocturnidad y clandestinidad es como el ‘Banksy foral” representa sus obras artísticas en la calle. Una norma, la de actuar de noche, que esta vez se ha saltado, tal y como desvela en un vídeo que ha colgado en sus propias redes sociales, y donde se le ve instalando una imagen de la cantante Rosalía vestida de dantzari, con un traje tradicional vasco