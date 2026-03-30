Alberto Rosa 30 MAR 2026 - 22:12h.

La cantante ha tranquilizado así a los miles de fans expectantes de su estado de salud al principio del primer concierto de 'Lux' en España

La solución que Rosalía ha propuesto a los fans que asistieron a su concierto en Milán

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Rosalía ha ofrecido este lunes el primero de los cuatro conciertos que dará en el Movistar Arena de Madrid, dentro su esperada gira 'Lux Tour'. Un espectáculo minucioso y cuidado al detalle que ya demostró su potencial en Lyon. Tras la indisposición de la cantante en Milán por una intoxicación alimentaria, la creadora de 'Lux' se vuelve a subir a un escenario, en el que no ha podido evitar referirse a aquel episodio.

Al comienzo del concierto, durante el primer acto en el que la artista ha aparecido vestida con tutú de bailarina sobre el escenario del Movistar Arena, se ha dirigido al público y se ha mostrado "muy feliz" de estar en Madrid. "La verdad que la semana pasada estaba un poco delicadilla, de salud, pero estoy mucho mejor", ha confesado, para tranquilidad de los miles de fans que estaban expectantes de su salud durante estos días.

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Tras estas palabras, Rosalía se ha mostrado emocionada de volver a actuar en Madrid y ha recordado sus primeros conciertos en la capital. "Me encanta haber vuelto aquí. Si lo pienso, hace más de una década que llevo viniendo aquí a Madrid y es una ciudad que quiero mucho y de la que tengo muchos recuerdos", ha dicho.

La catalana ha mencionado cuando actuó en Casa Patas, donde sintió "el duende como en ningún otro lugar". "¿Y quién me lo iba a decir a mí que después una década o más tarde estaré yo aquí llenando y compartiendo con vosotros", ha confesado visiblemente agradecida.

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En las horas previas a que comenzara el primer concierto de Rosalía en Madrid, se ha notado la enorme expectación en los alrededores del Movistar Arena por la llegada de la cantante en su tour 'Lux', con decenas de fans aguardando la apertura de puertas del recinto.

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Muchos de los asistentes han elegido ropa blanca, el color elegido por la catalana para promocionar su álbum 'Lux' para acudir a la cita en capital, que acogerá otros tres conciertos más el 1, 3 y 4 de abril.

La expectación por el primer concierto en Madrid

Desde primera hora de la mañana se han empezado a formar las primeras colas para lograr un buen sitio en el concierto, al que muchos de sus seguidores llegan "con un poco de miedo" tras la intoxicación alimentaria que la artista sufrió en Milán y que le obligó a cancelar el espectáculo, ha contado a EFE una de las asistentes.

Algunos de los fans han viajado a Madrid desde distintos puntos de España tras conseguir las entradas del concierto, que se agotaron rápidamente tras una fulgurante venta de su gira en España que, como muchos otros eventos recientes de alta demanda, dejó más frustración que entradas al agotarse entre largas colas virtuales, al igual que todas las fechas de Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril).

Después de "refrescar" muchas veces la página y esperar "una hora", una seguidora de Cádiz cuenta que logró comprar dos entradas para ella y su amiga, mientras se encontraba de viaje en Venecia (Italia).