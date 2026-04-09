Maitena Berrueco 09 ABR 2026 - 06:30h.

Del 1 al 8 de mayo se abre la ventana de nado para cruzar los 42 kilómetros sin la presencia de las medusas cubo

La travesía de Gorka e Ibai hasta llegar a París: cruzan 1.000 km en patinete y sus seguidores les acogen en sus casas

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BilbaoIskander Sagarminaga se convirtió el pasado verano en el primer vasco en cruzar a nado las gélidas aguas del Canal del Norte. Una hazaña que le llevó a coronarse con la Triple Corona de natación. Ahora, Iskander prepara el equipaje para viajar el próximo día 25 a Hawai donde pretende volver a hacer historia y ser el primer vasco, y una de las pocas cien personas en el mundo, que cruza a nado el Canal de Ka'iwi, desde Molokai a Oahu, “una de las travesías más duras del mundo”.

El nuevo reto, al que se va a enfrentar el vasco los primeros días de mayo, pondría los pelos de punta al más pintado. Este ingeniero de 43 años pretende cruzar a nado, entre olas gigantes y durante 15 horas y 42 kilómetros de travesía, el conocido como 'canal de los huesos', “por la cantidad de hundimientos que históricamente se han registrado en esta zona del Pacífico” y arribar a tierra en un arenal con el poco apetecible sobrenombre de “la 'playa de los cuellos rotos'”.

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Para aquellos que no se impresionan con facilidad, tal vez lo hagan cuando sepan los animalitos que acompañarán a Iskander durante toda la travesía: tiburones grandes, “para ahuyentarlos llevo unos sensores”, y los temibles tiburones cigarro, “mucho más pequeñitos pero cuyos mordiscos dejan unas marcas perfectas hechas como con un cortador de galletas”.

Además de carabelas portuguesas y las aterradoras medusas cubo: “Con luna llena no salen así que tenemos que aprovechar la ventana de nado que tenemos del 1 al 8 de mayo para hacerlo, después estas medusas, de las más venenosas del planeta, imponen su ley “y no se puede nadar”.

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Bañador, gorro y gafas

La travesía a nado arrancará de madrugada para evitar los ataques en el hábitat del tiburón cortador, Iskander nadará en aguas con una profundidad de 700 metros y fuertes corrientes, en bañador, con gorro y gafas, y tendrá que tener cuidado en la línea de meta, ya que tendrá que surfear las olas para llegar a Sandy Beach, de una pieza. La aventura no habrá terminado al pisar tierra firme porque “una vez en la playa tengo que buscarme la vida para volver a casa”.

Al igual que los actores que cambian drásticamente de aspecto físico, aumentando o bajando de peso para interpretar determinados papeles, Iskander se vio obligado a engordar para soportar las gélidas aguas del Canal del Norte, entre los 13-14 grados, y ahora “he tenido que quitar el peso que cogí para el reto anterior”, porque aquí la temperatura del agua oscilará entre los 24 y los 27 ºC, “el riesgo que corro ahora es la deshidratación”.

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Por eso, a bordo de la embarcación de apoyo que le acompañará durante la travesía irá su compañera e ilustradora Eider Eibar, dándole apoyo moral, “alimentándole con geles cada media hora”, mientras deja volar su imaginación que luego plasmará en sus ilustraciones. Mientras Iskander nada, en modo desconectado, "sin pensar ni contar brazadas sino como apagado”, ella pasa “algo de nervios y miedo sobre todo por las noches”.

Eider Eibar plasma sus aventuras junto a Iskander en el proyecto ‘Kokoak’, una web en la que comparten vídeos, imágenes y preciosas ilustraciones de estos retos.