BilbaoDe la misma guisa en la que cualquier otro se echaría al agua para darse un chapuzón en el mar, Iskander Sagarminaga se ha convertido en el primer vasco que cruza a nado las gélidas aguas del Canal del Norte. Una hazaña que ha logrado este mes de agosto y que le ha llevado a coronarse con la Triple Corona de natación.

Sin neopreno, aletas o cualquier otro equipamiento, este vecino de Galdakao soportó, durante 10 horas y 28 minutos, los 13-14 grados del agua y lo hizo rodeado de las medusas más grandes del mundo, las temidas medusas cabeza de león. Con cuerpos que pueden medir hasta casi cuatro metros de diámetro y filamentos de entre 15 y 20 metros, resulta milagroso que Iskander consiguiera “esquivar casi todas”, aunque reconoce que “me comí algún que otro filamento”, y aún hoy le escuece.

A pesar de su, en apariencia casual atuendo, nada en este reto era improvisado. Dos años llevaba este vizcaíno preparándose y esperando su oportunidad para completar los 34 kilómetros, entre Donaghadee (Irlanda del Norte) y Portpatrick (Escocia).

Un desafío que solo puede acometerse con mareas muertas y en el que el viento y las olas son determinantes. “Solo tuve una ventana de 11 horas óptimas para afrontar el reto”, recuerda Iskander que ya el año pasado tuvo que abortar su primer intento y no pensaba dejar pasar la oportunidad.

El 17 mejor tiempo de la historia

El pasado día 2 de agosto, se echó al agua “en bañador normal”, ni los neoprenos ni tocar el barco está permitido, y nadó durante 10 horas y 28 minutos, “un tiempazo”, como el mismo define y que le sitúa en el puesto 17 entre los 176 nadadores que han cruzado el Canal del Norte. No fue fácil, sobre todo cuando a las 17 horas del pasado 2 de agosto, “el viento, que soplaba en dirección sur-norte, se cruzó con la corriente, que venía del norte al sur, y eso generó olas y que fuera durísimo seguir”.

Este logro le otorga a este vasco la Triple Corona en Aguas Abiertas, tras haber dado previamente la vuelta a nado a la isla de Manhattan, “en menos de ocho horas”; cruzar el canal de Catalina “de noche, 33 kilómetros en 12 horas” y el canal de La Mancha, entre Francia e Inglaterra.

A pesar de mantener contacto con el mar desde siempre y haber practicado diversos deportes, entre ellos fútbol, no fue hasta hace una década, cuando este ingeniero informático de 42 años, empezó a nadar y a asumir retos como el de “meterme en medio del Pacífico de noche con un montón de animales marinos”.

Esas ‘locuras’, para muchos de sus amigos y familiares, se han convertido en su “manera de vivir”, una pasión que comparte con su pareja, la ilustradora Eider Eibar con la que ha puesto en marcha el proyecto ‘Kokoak’, una web en la que comparten, a través de vídeos, imágenes y dibujos, la aventura de Iskander que ha nadado en 35 días a través de la Isla de Manhattan en Nueva York, el Canal Catalina en Los Ángeles y el Canal del Norte desde Irlanda del Norte hasta Escocia.

Entre sus próximos desafíos está conquistar los 'Siete Océanos', en su haber ya hay tres, le faltan el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda; el Estrecho de Tsugaru, en Japón; Hawai y el Estrecho de Gibraltar, “este último me encantaría hacerlo con amigos, sería un bonito colofón”.