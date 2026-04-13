Marta Egea 13 ABR 2026 - 20:00h.

Hacienda hace más intenso el control sobre los pisos turísticos en San Sebastián y exige declarar correctamente cada reserva gestionada a través de plataformas como Booking

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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El alquiler turístico se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para muchos propietarios en ciudades como San Sebastián. La alta demanda, el turismo constante y la rentabilidad de plataformas como Booking han convertido estos inmuebles en un negocio atractivo. Sin embargo, también han puesto a este sector en el punto de mira de Hacienda.

El mensaje de la Agencia Tributaria es cada vez más claro: los ingresos procedentes de alquileres turísticos deben ser declarados de manera correcta, reserva a reserva, o el riesgo de sanción es real. No se trata solo de incluir una cifra global en la renta, también se debe entender cómo se generan esos ingresos y cómo deben ser integrados en el IRPF.

En un momento de mayor control fiscal, declarar mal o directamente no hacerlo, puede derivar en multas importantes. Pero, ¿cómo se deben declarar exactamente los ingresos de Booking? ¿Qué errores están cometiendo los propietarios?

San Sebastián: turismo, rentabilidad y mayor control fiscal

San Sebastián es uno de los destinos más demandados de España, lo que ha hecho que exista un crecimiento de los alquileres vacacionales. No obstante, este auge también ha generado una mayor vigilancia administrativa y fiscal.

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Hacienda ha hecho más intenso el control sobre este tipo de actividades en todo el país, con especial atención a ciudades con alta presión turística como es el caso de la ciudad donostiarra. Según el Plan de Control Tributario, el objetivo es detectar viviendas que no han sido correctamente declaradas o que están ocultando ingresos reales.

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Además, la Agencia Tributaria no solo se basa en declaraciones voluntarias. Hoy también dispone de herramientas para cruzar información procedente de múltiples fuentes, lo que hace mucho más complicado ocultar ingresos.

Cómo declarar correctamente cada reserva de Booking en la renta

Uno de los errores más comunes entre propietarios de pisos turísticos en ciudades como San Sebastián es pensar que solo con declarar una cifra global aproximada de ingresos al final del año es suficiente.

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No obstante, la realidad fiscal es muy diferente: cada reserva gestionada a través de plataformas como Booking forma parte de los ingresos que deben declararse de manera íntegra y coherente en el IRPF. Hacienda no entiende de ingresos “orientativos” ni tampoco de estimaciones; exige que los datos reflejados en la renta coincidan con la información que ya se tiene a través de estas plataformas.

Esto implica que el propietario debe llevar un control detallado de todos los cobros recibidos: cada estancia, cada importe y cada periodo de ocupación. No importa si se trata de alquileres puntuales, de pocos días o de ingresos que se consideren como secundarios: todos ellos deben ser incluidos en la declaración. Además, es esencial tener en cuenta que Hacienda recibe información directa sobre estas operaciones, por lo que cualquier discrepancia entre lo declarado y lo realmente ingresado puede activar una comprobación.

El siguiente paso, y el más importante desde un punto de vista fiscal, es declarar correctamente estos ingresos dentro del IRPF. En la mayoría de los casos, cuando no se prestan servicios propios de la industria hotelera, los ingresos del alquiler turístico se consideran rendimientos del capital inmobiliario. Esto quiere decir que deben incluirse en el apartado correspondiente del modelo de la renta, indicando el total de ingresos obtenidos y restando los gastos deducibles asociados al inmueble.

Entre los gastos que se pueden deducir se encuentran el IBI, los gastos de comunidad, los seguros, los intereses de hipoteca, los suministros o los costes de mantenimiento. Sin embargo, existe un matiz fundamental que muchos contribuyentes pasan por alto: estos gastos no pueden deducirse en su totalidad si la vivienda no ha estado alquilada todo el año. Deben ser prorrateados en función de los días reales de alquiler, lo que obliga a distinguir claramente entre períodos ocupados y no ocupados.

Además, los días en los que la vivienda no ha estado alquilada tampoco quedan fuera de la declaración. Durante ese tiempo, el inmueble genera la llamada imputación de rentas inmobiliarias, que también debe incluirse en el IRPF. El propietario debe reflejar dos realidades diferentes en la renta: los ingresos obtenidos cuando el inmueble está alquilado y la imputación correspondiente cuando está vacío.

Otro aspecto clave es la correcta clasificación de la actividad. Si el alquiler se limita a ceder el uso de la vivienda sin servicios adicionales, se mantiene como rendimiento del capital inmobiliario. Pero si se ofrecen servicios como limpieza periódica durante la estancia, recepción o atención continuada al huésped, Hacienda puede considerar que se trata de una actividad económica, lo que significaría declarar los ingresos en otro apartado, posibles obligaciones de alta censal y, en ciertos casos, la aplicación de IVA.

¿Qué pasa si no declaras correctamente?

No declarar correctamente los ingresos de un alquiler turístico, ya sea omitiendo parte de ellos, clasificándolos mal o aplicando deducciones indebidas, puede tener consecuencias económicas importantes. Cuando Hacienda detecta una irregularidad, recalcula la declaración, elimina los beneficios fiscales aplicados de forma incorrecta y exige el pago de la diferencia, a lo que suman los intereses de demora desde el momento en que se presentó la renta.

Además, en ciertos casos se impone una sanción económica que puede situarse entre el 50% y el 150% de lo no declarado, lo que multiplica el impacto inicial. A esto hay que añadir un factor esencial: una vez que el error es detectado, el contribuyente puede quedar bajo mayor vigilancia en futuras declaraciones.